De toekomst van Max Verstappen blijft de Formule 1-wereld bezighouden. Ondanks de aanhoudende geruchten over Mercedes en het feit dat George Russell publiekelijk bevestigde dat er gesprekken zijn, heeft oud-F1-baas Bernie Ecclestone een duidelijke mening over wat het beste is voor de Nederlander.

Verstappen staat bij Red Bull nog tot 2028 onder contract, al wordt er gefluisterd dat er een exitclausule bestaat waardoor hij nu al vroegtijdig het team zou kunnen verlaten. Door de sterk afnemende prestaties van Red Bull ten opzichte van McLaren is Verstappen inmiddels terug te vinden op de derde plek in het wereldkampioenschap, op slechts negen punten van George Russell. Om naar boven te kijken zou de Nederlander veel pijn doen, aangezien het gat met Norris momenteel al 46 punten bedraagt.

Exitclausule Verstappen?

"Ik denk dat hij moet zijn waar hij gelukkig is, waar dat ook mag zijn", begint Ecclestone tegenover Sky Sports. "Zolang hij gelukkig is en blijft presteren zoals nu, want het is geen jongen die ergens met half werk genoegen neemt." Ecclestone voegt eraan toe dat hij hoopt dat Verstappen gewoon bij Red Bull zal blijven.

