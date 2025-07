'Wolff zet druk op Red Bull en hoopt op Verstappen': "Elke teambaas zegt volmondig ja"

In een nieuwe aflevering van de F1 aan Tafel-podcast kwam opnieuw de toekomst van Max Verstappen ter sprake. Olav Mol gaf zijn kijk op het flirten tussen Mercedes en de Nederlander. Ook de rol van Toto Wolff in dat spelletje werd niet onbesproken gelaten.

Het gaat na een zeer teleurstellend raceweekend voor het team van Red Bull Racing alweer over een mogelijke overstap van Verstappen richting het Duitse raceteam. Hoewel het vooral een ongelukkige race was, zag men dat er het gehele weekend al een gebrek aan performance was en dat de RB21 geen signalen afgaf van verbeteringen.

Mercedes spreekt interesse uit; hiermee toont het team lef

Volgens Mol is het eigenlijk niet de vraag of andere teams Verstappen willen, maar wie het hardop durft te zeggen. "Zorg dat de teambazen niet op het circuit zijn. Ga met een camera vast om het knoopje van de blouse langs alle teambazen op en vraag: ‘Wil je Verstappen hebben?’ Dan zeggen ze allemaal ja", aldus Mol. "De enige die dit voor de camera zou toegeven is Toto Wolff, om twee eenvoudige redenen: om aan te geven dat hij het misschien wel wil én om een beetje de onrust te houden bij Red Bull. Want die Horner en Wolff moeten elkaar gewoon niet."

Antonelli de dupe van mogelijke overstap?

De verhalen wijzen inmiddels steeds vaker richting Mercedes als mogelijk nieuw onderkomen voor Verstappen. Maar is het openlijke geflirt van Wolff niet vooral bedoeld om zijn huidige rijders op scherp te zetten? Mol denkt van niet en noemt die suggestie zelfs ongepast. "Naar zijn [Wolff, red.] eigen rijders vind ik het niet zo chique eigenlijk. Hij zegt nu dat hij in de zomer een beslissing gaat nemen. Maar als je George Russell bent, die verkeert in de vorm van zijn leven, wat moet hij nog meer doen om te bewijzen dat hij bij Mercedes hoort? Maar toch heeft hij nog niet bijgetekend; dat is toch raar? Maar goed, Wolff zegt ook: 'Als ik Verstappen zou kunnen krijgen, moet ik de deur openlaten."

