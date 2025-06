George Russell speelde in Canada met vuur door in aanloop naar de Grand Prix van Oostenrijk - een oranjetempel op de Formule 1-kalender - ogenschijnlijk Max Verstappen een schorsing aan te willen naaien. Iets waarvoor hij op de Red Bull Ring - denk ik - wel eens op de brandblaren zou kunnen moeten gaan zitten.

De Grand Prix van Canada eindigde achter de safety car na een late crash van Lando Norris. Terwijl het veld op rustig tempo richting de geblokte vlag reed en de spanning uit de wedstrijd was gehaald, gebeurde er iets opmerkelijks: George Russell - de leider in de wedstrijd - trapte plotseling hard op de rem, waardoor Max Verstappen vanaf de tweede positie héél even aan hem voorbij schoot. De Mercedes-coureur riep direct over de boordradio dat de Nederlander hem in had gehaald, terwijl Verstappen op zijn beurt liet weten dat Russell uit het niets erg hard op de rem trapte.

Opmerkelijk moment achter de safety car

In eerste instantie leek het een doelbewuste actie van Russell. Het is immers geen geheim dat Verstappen momenteel elf strafpunten achter zijn naam heeft staan, waarvan hij er op 30 juni pas twee ziet verlopen. Als hij in Canada één strafpunt op zijn naam zou hebben gekregen, zou hij zijn geschorst voor het raceweekend in Oostenrijk. Twaalf strafpunten binnen twaalf maanden, betekent immers een schorsing voor het eerstvolgende raceweekend. De Brit leek dus bewust te proberen Verstappen een schorsing aan te naaien. Inhalen achter de safety car is immers verboden en met name in het huidige Formule 1-klimaat waarin er geen pijl op te trekken is wat de wedstrijdleiding zal beslissen, had dit hem zomaar die twaalfde strafpunt op kunnen leveren. In het verleden zijn er immers meer dan eens strafpunten uitgedeeld voor inhalen achter een safety car.

Boze reacties op social media, maar een rustige Verstappen

De reacties van boze fans stroomden binnen op social media, en ook een aantal experts en analisten grepen naar X, waar de actie van Russell overwegend "overbodig" werd genoemd. Verstappen zelf reageerde na afloop rustig en zei niet precies te weten waarom Russell zo hard remde, maar liet wel weten dat de safety car erg langzaam reed: "Misschien wilde hij aangeven dat de safety car harder moest rijden", klonk het onder andere. De Nederlander - die ook Oostenrijk zonder strafpunten moet door zien te komen om Silverstone niet te missen - lijkt te hebben besloten zich voorlopig als een monnik te gedragen, en was dus niet van plan zich uit te tent te laten lokken. Misschien was er inderdaad niet zoveel aan de hand, maar Russell zette die mogelijkheid zelf in ieder geval geen kracht bij, door direct over de boordradio te roepen dat Verstappen hem had ingehaald.

Het moment in kwestie

Two opposing views on this moment between George Russell and Max Verstappen 👇#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/nqcypxzjWH — Formula 1 (@F1) June 15, 2025

Red Bull Racing dient twee protesten in tegen Russell

Zo dacht ook Red Bull Racing. Daar dienden ze na afloop van de race twee protesten in tegen de overwinning van Russell. Eén vanwege "onvoorspelbaar rijgedrag" (artikel 55.5 van het sportief reglement), doelend op het harde remmen. En één vanwege "onsportief gedrag" (artikel 12.2.1.m van de International Sporting Code), omdat hij direct over de boordradio riep dat Verstappen hem had ingehaald, wat volgens Red Bull Racing liet zien dat Russell hem een straf probeerde aan te naaien.

Verstappen vertelde de stewards na afloop van de race dat het plotselinge remmen van Russell op het rechte stuk tussen bochten 12 en 13 een verrassing voor hem was en dat hij er niks aan kon doen dat hij inhaalde. Red Bull verscheen bij de hoorzitting met de telemetrie van het accelereren en remmen van beide auto's. De energiedrankfabrikant suggereerde dat Russell expres een straf voor Verstappen wilde veroorzaken en toonde het feit dat Russell voor de remactie in zijn spiegels keek als bewijs. Tevens suggereerden ze dat Russell klaagde over de radio, wetende dat de wedstrijdleiding het zou horen, hopend op een onderzoek aan het adres van Verstappen. Red Bull voegde nog toe dat het overduidelijk was dat de race achter de safety car zou eindigen en dat zo'n onvoorspelbare remactie om warmte in de banden en de remmen te houden, daarom onnodig was.

Protesten Red Bull Racing afgewezen

Beide protesten werden uiteindelijk door de FIA verworpen. De stewards waren van mening dat de remactie van Russell - zoals Mercedes betoog - niet ongebruikelijk was achter de safety car, om temperatuur in de banden te houden. De boordradio was volgens de Duitse formatie daarnaast slechts een feitelijke omschrijving van de situatie - een verweer waar de stewards in meegingen. Er werd geen straf uitgedeeld, en dus bleef Russell de winnaar van de Grand Prix van Canada.

En misschien was er ook niet zoveel aan de hand. Misschien was Verstappen na afloop zo rustig, omdat hij de actie als coureur begreep. Al staat dat haaks op het protest dat later werd ingediend. En op z'n minst was het opvallend. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner vertelde na afloop immers dat Red Bull voor de race al naar de FIA was gestapt, om rekening te houden met het vermoeden van het team dat rijders wel eens zouden kunnen gaan proberen om Verstappen uit de tent te lokken, omdat hij op scherp staat.

Russell ontloopt straf van FIA, maar waarschijnlijk niet van Orange Army

Hoe dan ook, Russell ontliep een straf van de wedstrijdleiding. Maar wat hij waarschijnlijk niet ontloopt, is de straf van de Orange Army over een kleine twee weken. Het raceweekend in Oostenrijk is een thuisrace voor zowel Red Bull Racing als Verstappen, en ieder jaar trekken er tienduizenden fans in het oranje richting het circuit in Spielberg. En de kans is groot, dat zij Russell daar niet met gejuich zullen onthalen. De Mercedes-coureur zal ongetwijfeld beter weten dan zich daar door te laten meeslepen, maar de kans dat het er gezellig wordt voor de Brit, oogt klein. Het biedt echter ook direct een goede kans voor de Nederlandse fans, om zich van hun beste kans te laten zien. Dat is misschien nog wel veel belangrijker.