Lewis Hamilton staat voorop als het gaat om het gevecht tegen het gedrag van fans op social media ten opzichte van teams en coureurs in F1. De Brit ziet een verrassende ontwikkeling in de koningsklasse en is lovend over de jonge coureurs die er mee om moeten gaan.

Sinds 2021, het meest spectaculaire en controversiële seizoen ooit in de koningsklasse, is de populariteit van de sport toegenomen. Dit is ook te merken op social media, waarop veel meer interactie is dan voorheen omdat het aantal mensen dat F1 kijkt is toegenomen. Deze mensen hebben vaak hun eigen mening en ook een favoriet team of een favoriete coureur en gaan ver om hun coureur of team te beschermen. Dit jaar hebben onder meer Jack Doohan en Yuki Tsunoda dat al ondervonden.

Hamilton ziet online misbruik toenemen

Tegenover PlanetF1 stelt Hamilton dat online misbruik de laatste jaren is toegenomen, ook in F1. “De tijden zijn veranderd. Ik zou zeggen dat het aantal mensen dat over de sport praat waarschijnlijk is toegenomen door de bekendheid van de sport, dus het is waarschijnlijk intensiever. Misschien reageren de media ook meer. Je hebt de aanwezigheid van sociale media en online misbruik dat we niet hadden toen ik met de sport begon."

Hamilton ziet 'verbazingwekkende' ontwikkelingen

Hamilton vervolgt: "Het is verbazingwekkend om te zien hoe volwassen de jonge coureurs die nu in de sport actief zijn, zich hebben aangepast en hoe ze dat gewicht hebben gedragen, want het is geen gemakkelijke situatie om in terecht te komen. Toen ik daar kwam, voelde het alsof je in het diepe werd gegooid zonder dat je de vaardigheden had om jezelf drijvende te houden. Maar er was niet dat online gedoe dat je kon zien, en dat is belangrijk. Er worden tegenwoordig waarschijnlijk nog meer eisen aan de coureurs gesteld, buiten de auto, dan ooit tevoren.”

