Nico Rosberg heeft in gesprek met Sky Deutschland zijn twijfels uitgesproken over de toekomst van George Russell bij Mercedes. De voormalig wereldkampioen in F1 vraagt zich af waarom het team nog niet besloten heeft om een nieuw contract te geven aan de Brit, die dit seizoen zoveel indruk maakt. Rosberg vraagt zich af of er misschien wel gesprekken zijn met Max Verstappen.

Russell, die dit seizoen al vijf keer op het podium stond en een zege boekte tijdens de Grand Prix van Canada, is ondanks zijn goede seizoen het onderwerp van gesprek geworden. Mercedes zou vorig seizoen al geprobeerd hebben om Verstappen binnen te halen als vervanger van Lewis Hamilton. De Red Bull-coureur bleef echter bij zijn team, maar zijn naam blijft in de geruchten aan Mercedes verbonden worden. Ondertussen heeft het team uit Brackley de jonge Kimi Antonelli een jaar vastgelegd, maar ook zijn toekomst is niet zeker. Zijn contract loopt namelijk ook af aan het einde van dit seizoen.

Rosberg en Glock zien Mercedes 'pokeren' met Russell

Rosberg maakt zich zorgen over de situatie. "Red Bull is niet dom," vertelde hij aan Sky Deutschland. "Ze hebben Max een fortuin betaald en hem voor meerdere jaren vastgelegd. Maar je kunt iemand niet dwingen te blijven. Als hij wil vertrekken, moet je dat op een gegeven moment accepteren." De geruchtenmolen draait op volle toeren, zeker ook omdat Russell ook met andere teams wordt gelinkt. Aston Martin zou ook interesse hebben, terwijl PlanetF1.com in april nog meldde dat de Brit informele gesprekken zou hebben gevoerd met Red Bull-teambaas Christian Horner. Timo Glock, ook analist in F1 en te gast bij de Duitse zender, noemt het een 'pokerspel'. "Bij Mercedes is er geen haast," zegt Glock. "Je kunt een beetje poker spelen met elkaar. Russell heeft veel ervaring, presteert goed en wil misschien meer verdienen. Dit is een pokerspel."

Toekomst Russell bij Mercedes

De toekomst van Russell bij Mercedes is dus nog niet zeker, met teambaas Toto Wolff die na de zege van Russell in Canada al aangaf dat die zege geen doorslaggevende factor zou zijn. Wolff gaf wel aan dat de sfeer fantastisch is, maar dat het vinden van tijd om de details uit te werken het belangrijkste is. De vraag is of Russell bij Mercedes blijft of dat er een verrassing komt met Verstappen in het vizier. Volgens de laatste berichten zou de contractverlenging van Russell bij Mercedes echter al rond zijn en zou dit tijdens het raceweekend in Silverstone officieel gemaakt worden.