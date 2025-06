Max Verstappen en Red Bull Racing zijn al jaren een succesverhaal in F1, maar dit jaar lijkt er een einde te komen aan een fantastische reeks van zowel coureur als team. Achter de schermen blijft bij Red Bull echter wel één ding duidelijk.

In de podcast The Inside Track zegt journalist Matt Majendie, die als insider wordt aangekondigd, dat - ondanks dat Red Bull en Verstappen het niet utspreken - ze tot het laatste moment zullen strijden om het kampioenschap te winnen bij de coureurs. "Ik weet hoe competitief hij en het team zijn. Zolang het mathematisch niet onmogelijk is, zullen ze in het gevecht blijven en het best mogelijke doen. Zelfs al zijn ze maar een paar punten ingelopen, ze zullen het gevoel hebben dat ze opnieuw kans maken." Majendie denkt ook dat bij McLaren intern er nu twijfels zullen ontstaan na de crash tussen Oscar Piastri en Lando Norris. "Er is misschien wat twijfel bij McLaren na de botsing tussen de twee rijders. Er is het feit dat Max constant snel was. Zijn race pace in de oefensessies was sneller dan die van McLaren. Je zag dat constant. Hij zag er het hele weekend goed uit. Ze zullen positief zijn en hijgen weer in de nek van McLaren. Qua punten is er geen enorm verschil gemaakt, maar je voelt dat het meer een gevecht om het kampioenschap is."

Verschillende aanpakken bij McLaren en Red Bull

Majendie stelt dat McLaren en Red Bull er sowieso een compleet andere aanpak op nahouden, zowel qua auto (Red Bull topsnelheid, McLaren vooral langzame bochten als focus) als qua verhoudingen tussen de coureurs. "Ik hou ervan dat de twee teams het gevecht aangaan met een verschillende aanpak. Het was niet altijd zo bij Red Bull. Toen Vettel en Webber voor het team reden, begonnen ze het seizoen zogezegd op gelijke voet. Mensen vergeten dat Verstappen in zijn eerste seizoenen verloor van zijn teamgenoot. In de eerste twee seizoenen eindigde Verstappen achter Daniel Ricciardo in het WK. Dat is heel snel veranderd en sindsdien is Verstappen de nummer één." Sindsdien is er volgens Majendie niemand meer bij Red Bull in de buurt van Verstappen gekomen. "Checo Pérez gaf een paar races de indruk dat hij in de buurt van Max kon komen."

'Horner en Red Bull hebben dat zeer duidelijk gemaakt'

Volgens Majendie hebben Red Bull en teambaas Christian Horner een duidelijk boodschap, zowel naar de buitenwereld als binnen Red Bull zelf: "Als je een coureur hebt die zoveel sneller is dan zijn teamgenoot, is dat verstandig beleid. Christian Horner heeft duidelijk gemaakt dat alles om Max draait en om een vijfde opeenvolgende rijderstitel. McLaren heeft de papaja-regels en zegt: we hebben geen nummer één of nummer twee. Dat contrast draagt bij aan de fun en het spektakel, vind ik."

