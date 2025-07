In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport, gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwam er weer veel nieuws naar buiten. Mercedes en Racing Bulls brachten het gesprek op gang met hun opvallende liverykeuzes. Daarnaast gaf Richard Verschoor ook meer duidelijkheid over zijn toekomst in de Formule 1. Ook buiten het circuit was er aandacht, met reacties op een persoonlijk bericht van Kelly Piquet.

Artikel gaat verder onder video

Mercedes maakt line-up voor zomerstop bekend, Horner gelooft dat akkoord bereikt is

Mercedes heeft bij monde van Toto Wolff (53) laten weten rond de zomerstop een knoop door te hakken over de line-up voor 2026, maar volgens Red Bull-teambaas Christian Horner (51) is er allang een akkoord bereikt. Volgens de Brit zijn de handtekeningen bij Mercedes waarschijnlijk al een tijdje ingedroogd op het papier. Meer lezen over de line-up? Klik dan hier!

Speciale livery met oranje voor Mercedes, Racing Bulls hint ook op nieuwe kleurstelling

Direct na de Grand Prix van Oostenrijk zijn de ogen van de Formule 1 alweer gericht op de Britse Grand Prix. De race op Silverstone staat voor aankomend weekend op de planning en het lijkt erop dat sowieso twee teams met speciale kleurstellingen zullen komen: Mercedes en Racing Bulls. Meer weten over deze speciale livery? Klik dan hier!

AmuS: 'Kamp Verstappen voert druk op bij Red Bull: Horner weg of Max weg'

Max Verstappen en zijn management, bestaande uit Raymond Vermeulen en vader Jos Verstappen, zijn achter de schermen druk bezig om de nabije toekomst in kaart te brengen. De Verstappens zouden bereid zijn bij Red Bull Racing te blijven, maar dan wel op de voorwaarde dat Christian Horner wordt vervangen, zo meldt Auto Motor und Sport. Meer lezen over dit onderwerp? Klik dan hier!

F1-journalist Görner: 'Gesprekken Verstappen en Mercedes in stroomversnelling'

Max Verstappen (27) staat met één voet in de cockpit van Mercedes. Met die tekst trapt RTL-verslaggever en F1-expert Felix Görner af in zijn analyse op Sport.de. De Duitser stelt dat de gesprekken tussen de regerend wereldkampioen en Mercedes gevoerd worden en de komende weken zullen intensiveren. Meer weten over deze gesprekken? Klik dan hier!

Verschoor in gesprek met McLaren: "Maar zie mezelf niet snel wat doen in F1"

Richard Verschoor ligt aan de leiding van het FIA Formule 2-kampioenschap, maar hij heeft er geen vertrouwen in dat hij nog een stoeltje in de Formule 1 kan veiligstellen. De Nederlander onthult dat hij gesprekken heeft gevoerd met Zak Brown en misschien kan hij in een andere klasse bij McLaren terecht. Meer weten over de toekomst van Verschoor? Klik dan hier!

Fans reageren dolblij onder bericht van Kelly Piquet: "Het is voor hun bruiloft!"

Kelly Piquet heeft op Instagram een locatie voor een 'speciaal project' gedeeld. Er doen meteen speculaties de ronde over wat dit project dan precies is. Fans reageren onder de post dat ze hopen dat het voor een bruiloft is van Max Verstappen en Kelly. Meer weten over dit bericht? Klik dan hier!

Gerelateerd