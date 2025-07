Kelly Piquet heeft op Instagram een locatie voor een 'speciaal project' gedeeld. Er doen meteen speculaties de ronde over wat dit project dan precies is. Fans reageren onder de post dat ze hopen dat het voor een bruiloft is van Max Verstappen en Kelly.

Verstappen is al bijna vijf jaar een koppel met Piquet. De Braziliaanse heeft nog een dochter uit haar vorige relatie met Daniil Kvyat, die toevallig ook ooit voor Red Bull Racing reed. Verstappen is dus al een tijdje de bonuspapa van Penelope en op onder andere livestreams van Team Redline en tijdens podiumceremonies is te zien dat ze samen veel plezier hebben. Maar sinds een aantal maanden heeft Verstappen een eigen kindje met Piquet. Toen Lily werd geboren, moest de viervoudig wereldkampioen begin mei de mediadag in Miami aan zich voorbij laten gaan.

Fans speculeren over project

Piquet was in de regio Provence-Alpes-Côte d'Azur om een locatie te bekijken voor haar speciale project. In de reacties vragen fans van de Braziliaanse zich af wat dit project is. "Ik denk dat het voor de doop van Lily is", speculeert iemand. "Nee, het is een babyshower", wordt daar weer op geantwoord. Mensen gokken vooral dat het gaat om een bruiloft. "Het project is om jou mevrouw Verstappen te maken", schrijft iemand. Het zou mogelijk ook de trouwlocatie kunnen zijn van Victoria Verstappen, het zusje van Max.

