Miljoenen op de bank maar in déze mini-auto rijden Kelly en Max rond in Monaco

Max Verstappen (27) heeft privé de beschikking over een gigantisch wagenpark met onder meer een Aston Martin Valkyrie, Ferrari Monza SP2 en een Porsche 911 GT2 RS, maar welke auto rijdt vriendin Kelly Piquet (36) eigenlijk? Het zal je verbazen, maar de Braziliaanse schone neemt met het minste genoegen, zo blijkt.

Verstappen blijft graag met beide benen op de grond, maar in zijn garage vind je een verzameling auto's waarvan menigeen begint te watertanden. De Red Bull-coureur heeft naar verluidt voor een slordige 300 miljoen dollar aan auto's in zijn wagenpark staan. Zo vind je er een door een V12 aangedreven motor Ferrari Monza SP2 waarvan er slechts een paar honderd zijn gemaakt en een Ferrari 488 Pista, een circuitgerichte supercar. Deze staan naast zijn 715 pk sterke DBS Superleggera en de zeldzame Renault RS 01. Verder heeft de Nederlander in zijn garage ook een Audi RS6 Legacy Edition en een Aston Martin Valkyrie. Door deze imposante verzameling zou je haast denken dat vriendin Kelly ook wel in een oogstrelende auto moet rondrijden door de straten van Monaco. Nou, niets is minder waar.

Piquet rijdt rond in auto met topsnelheid van 45 km/u

De 36-jarige Piquet kruipt doorgaans achter het stuur van een zeer bescheiden Fiat Topolino, wat letterlijk "muisje" betekent in het Italiaans. En de auto doet die naam eer aan, want het is een zeer kleine vierwieler. Het model waarin Kelly de straten van Monaco onveilig maakt, stamt uit 2023. Het betreft een elektrisch aangedreven microvoertuig met een actieradius van zo'n 75 kilometer. Het wagentje haalt amper een topsnelheid van 45 kilometer per uur en is vooral bedoeld als duurzaam en stijlvol alternatief voor scooters of brommers in stedelijke gebieden. Het prijskaartje van de Topolino is dan ook allerminst indrukwekkend. In Nederland koop je deze Fiat al vanaf 9.890 euro.

Verstappen ook achter het stuur van mini-Fiat

Ondanks het indrukwekkende wagenpark van Verstappen, is ook de viervoudig wereldkampioen niet te beroerd achter het stuur van de kleine Fiat te stappen, zo blijkt uit opgedoken beelden van de Pistons Brothers. Op onderstaande beelden is te zien hoe Verstappen in de elektrische auto voorbij rijdt. Op de kentekenplaat zijn de initialen van Kelly Piquet (K.P.) te zien. Deuren heeft dit model niet, maar in plaats daarvan gebruiken Verstappen en Piquet touwtjes om de auto in en uit te gaan. Kan allemaal.

