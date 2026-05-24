Laurent Mekies, de teambaas en CEO van Oracle Red Bull Racing, steunt de uitstapjes van Max Verstappen naar de langeafstandsracerij volledig. De teambaas benadrukt dat de deelname aan de 24 uur van de Nürburgring van afgelopen weekend de coureur enorm veel motivatie heeft opgeleverd voor het huidige raceweekend in Canada..

Verstappen maakte vorig weekend zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring met zijn eigen renstal, Verstappen Racing. In een Mercedes-AMG GT3 reed de Nederlander ruim twintig uur aan de leiding, totdat een gebroken aandrijfas het team ver terugwierp naar de achtendertigste plaats in de eindstand. Ondanks het mislopen van de zege keek Mekies met bewondering naar de prestaties van zijn stercoureur.

Artikel gaat verder onder video

Motivatie voor de Grand Prix

Tijdens de persconferentie op het Circuit Gilles-Villeneuve onthulde Mekies met een knipoog hoe hij de race had gevolgd. "We hadden een afspraak dat als hij iets te veel risico nam, hij de onboardbeelden voor me zou verbergen, gewoon zodat wij allemaal wat meer ontspannen konden zijn", vertelde de CEO van Red Bull Racing. "Maar nee, het was spectaculair. Hij liep de overwinning daar op een haar na mis, maar zijn snelheid was absoluut ongelooflijk. En hij kwam terug met een grote glimlach, vol motivatie voor deze Grand Prix, en dat is wat telt".

Onvoorwaardelijke steun voor Verstappen

Mekies, die halverwege vorig jaar het stokje overnam van Christian Horner, benadrukte dat het team volledig achter de plannen van de coureur staat. "We steunen Max oprecht in wat hij daar probeert te doen. Als ik zeg dat hij met een grote glimlach terugkomt, dan komt hij ook echt met een grote glimlach terug. Die glimlach had hij de week ervoor ook al, omdat hij weet dat hij dit andere soort racen gaat doen", legde de teambaas uit. Hij prees de toewijding van de rijder: "Het is geweldig dat hij zo verliefd is op de sport, in de volle 360 graden, op elk aspect ervan".

Gezonde spanning op de pitmuur

Hoewel het team de uitstapjes toejuicht, gaf Mekies toe dat het ook voor zenuwen zorgt op de pitmuur. Zeker nu het Formule 1-circus zich opmaakt voor het eerste Canadese raceweekend met een Sprint-format. "Natuurlijk zijn we wel een beetje opgelucht als de race voorbij is en we weten dat hij in het vliegtuig stapt om zich weer bij ons te voegen", gaf hij toe. "Maar over het algemeen is het heel positief voor de sport, voor de autosport in zijn geheel, voor Max en voor het team".

Gerelateerd