Sinds de geboorte van Lily Verstappen eerder dit jaar lijkt het erop dat papa en mama er nog veel aan doen om de kleine niet teveel aandacht te geven op de socials. Tóch kan Kelly Piquet het niet laten om een prachtige foto van haar pasgeboren dochter én eerdere dochter Penelope te delen op de socials.

Het is alweer enkele maanden geleden dat Verstappen en Piquet bevallen zijn van hun eerste dochtertje, Lily. Naar verluidt zou de Braziliaanse eind april het kindje op de wereld hebben gezet en sindsdien hebben we eigenlijk maar weinig beeldmateriaal van de jongste Verstappen-telg online zien verschijnen. Recent postte Piquet voor het eerst enkele kiekjes met haar dochter en dit keer zien we op Instagram Penelope en Lily in één beeld gevangen.

We hebben nog niet veel van Lily Verstappen gezien, maar nu heeft Kelly Piquet een foto van Penelope en de kleine Lily, weliswaar met het gezichtje bedekt, gedeeld op haar socials! 🥰 pic.twitter.com/BK6rtUhRkm — GPFans NL (@GPFansNL) July 13, 2025

