Kelly staat stil bij Vaderdag maar vergeet cruciaal persoon te benoemen

Kelly Piquet (36) heeft met een post op Instagram even stilgestaan bij het feit dat het gisteren Vaderdag was in de wereld. De Braziliaanse schone plaatste een drietal foto's waarin ze de vaders in haar omgeving, Max Verstappen en Nelson Piquet, eert. Er ontbreekt echter één persoon - en dat is de vader van haar oudste dochter Penelope: voormalig F1-coureur Daniil Kvyat.

Gisteren was het Vaderdag en voor Verstappen was dat de eerste in zijn leven. De Red Bull-coureur is sinds kort vader van dochter Lily en maakte zodoende gisteren zijn eerste echte Vaderdag mee. Vriendin Kelly stond stil bij dit bijzondere moment en deelde ook een drietal foto's op haar officiële Instagram-account. Op de eerste foto is te zien hoe Verstappen zijn vriendin een zoen geeft, terwijl zij dochters Lily en Penelope in haar handen houdt op bed. Op de tweede foto is Kelly te zien met Penelope en vader en opa Nelson Piquet. De derde en tevens laatste foto is een beeld van Kelly als klein meisje om de nek bij haar vader.

Piquet staat stil bij Verstappen maar vergeet Kvyat

Bij het drietal foto's schreef Kelly de tekst: "Fijne Vaderdag aan de beste die ik mij had kunnen wensen." Verstappen reageerde op het Instagram-bericht door drie hartjes te sturen en een like te geven. In het bericht wordt er één persoon, ook een vader, totaal niet genoemd. Het gaat om Daniil Kvyat, de voormalig coureur van Scuderia Toro Rosso en Red Bull Racing. De inmiddels 31-jarige Rus had vanaf 2017 een relatie met Piquet en samen kregen zij dochter Penelope in juli 2019. Enkele maanden na de geboorte verbraken zij de relatie en hervond Piquet de liefde bij Verstappen. Kyvat is dus de biologische vader van Penelope, maar wordt met geen woord of foto genoemd in het Instagram-bericht van Kelly.

