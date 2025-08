Kelly Piquet (36) was voorheen bijzonder actief op social media, maar recentelijk is het een stuk rustiger op haar accounts. De Braziliaanse schone deelde ruim drie weken geleden haar laatste post op Instagram en dat heeft "meerdere redenen", zo laat ze nu weten. De vriendin van Max Verstappen (27) deelt tevens op vakantie te zijn gegaan met haar familie en een vriend.

Piquet is doorgaans erg actief op social media. Ze deelt regelmatig kiekjes van haar werk of haar privéleven. Maar de laatste tijd was het plotseling wel erg stil. Logischerwijs ging de frequentie al iets omlaag na de geboorte van dochtertje Lily, maar de laatste weken heeft Piquet helemaal niets meer op haar Instagram-feed geplaatst. Haar laatste post dateert van 11 juli. Toen plaatste ze een foto van zichzelf met Lily in de kinderwagen. Het was tevens een verkapte reclamepost voor Maxi-Cosi. Maar sindsdien bleef het stil. En dat was niet toevallig, zo laat Piquet nu weten op haar Stories. De brunette onthult bewust te hebben gekozen voor een periode van stilte.

Piquet neemt afstand van social media

"Ik ben stil geweest de laatste maand en dat had een aantal redenen", zo schrijft Piquet in haar Stories. "Maar het voelde goed om even niet verbonden te zijn. Ik raad het ten zeerste aan." Wat precies 'de redenen' waren om zich even terug te trekken, zegt Piquet niet. Wel laat ze weten inmiddels met vakantie te zijn gegaan. "Nu is het tijd om te gaan vliegen richting één van mijn favoriete vakantiebestemmingen met mijn familie en een vriend", zo zegt ze. Op een andere foto die ze deelde op haar Stories is te zien hoe ze met dochter Penelope richting het strand loopt.

Kelly Piquet zegt 'om meerdere redenen' wat afstand te hebben genomen van social media. Ook deelt ze inmiddels op vakantie te zijn met haar familie en een vriend.



📸 IG: @kellypiquet pic.twitter.com/QjS9Aph9On — GPFans NL (@GPFansNL) August 3, 2025

