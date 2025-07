Richard Verschoor ligt aan de leiding van het FIA Formule 2-kampioenschap, maar hij heeft er geen vertrouwen in dat hij nog een stoeltje in de Formule 1 kan veiligstellen. De Nederlander onthult dat hij gesprekken heeft gevoerd met Zak Brown en misschien kan hij in een andere klasse bij McLaren terecht.

Na zeven van de veertien raceweekenden in de Formule 2 ligt Verschoor aan de leiding van de tussenstand, en met nog een relatief comfortabele voorsprong ook. De MP Motorsport-coureur schreef de hoofdrace in Djedda en de sprintrace in Catalunya op zijn naam, voordat hij er afgelopen zondag ook met de overwinning vandoor ging op de Red Bull Ring. Het gat tussen hem en Alex Dunne is nu 24 punten. Verschoor had eerder dit jaar al gesprekken gevoerd met Brown en ook in de Oostenrijkse paddock werd hij weer gespot bij McLaren.

Formule E of IndyCar?

"Ik zie mezelf niet snel wat doen in de Formule 1, ik heb niet het budget om mezelf daar in te kopen", begon Verschoor tegenover het AD. "En zoveel plekken zijn er ook niet. Maar ik moet me oriënteren op wat wél kan. Mijn toekomst veiligstellen. Of dat nou in de Formule E is, of in de IndyCar, of waar ook." McLaren, waar Brown de CEO van is, heeft een eigen IndyCar-team, rijdt tot dit seizoen in de Formule E en maakt in 2027 haar intrede in de Hypercar-klasse van het FIA World Endurance Championship. Verschoor bevestigt bij het AD gesprekken met Brown te hebben gevoerd "Ik wil graag aan iets bouwen en laten zien dat ik vooraan mee kan doen, daar krijg ik energie van. Ik ben er zelf van overtuigd dat ik overal iets kan brengen. Maar teams moeten er wel in vertrouwen en een stukje investeren om mij te laten rijden voor weinig budget."

10 miljoen euro uitgeven voor F1

Verschoor was lange tijd niet alleen coureur, maar ook zijn eigen manager. Nu heeft hij uiteindelijk toch een manager aangenomen. "Ik heb dat heel lang afgehouden, omdat ik niet het goede gevoel had bij iemand. Er kwamen heel veel managers naar me toe en die wilden dan meteen een salaris hebben. Maar deze gast wil mij echt helpen, daar heb ik een goed gevoel bij." Hij waarschuwt echter dat het hebben van geld het allerbelangrijkst is in het karten, de F3 en de F2 op weg naar de koningsklasse. Een manager kan helpen, maar is niet meteen de sleutel tot miljoenen euro's. "Ik denk dat je al op meer dan 10 miljoen euro moet rekenen om überhaupt die ladder naar de Formule 1 te beklimmen. Om op dat punt te komen. En dat is gewoon zonde. Eigenlijk is het niet meer te doen."

