Nadat Lando Norris geen strafpunt kreeg voor zijn botsing met teamgenoot Oscar Piastri, wezen veel fans op een vermeende 'British Bias' vanuit de FIA. In het Race Café van Ziggo Sport bespreken Richard Verschoor en Robert Doornbos deze beschuldigingen, en zij zijn van mening dat daar binnen de Formule 1 geen sprake van is.

De Britse media liggen de laatste tijd regelmatig overhoop met Max Verstappen. Ook in Canada was het weer raak, ditmaal met Sky Sports F1-verslaggever Ted Kravitz. Die wilde Verstappen laten toegeven dat de vervanger van Jonathan Wheatley bij Red Bull een fout had gemaakt, wat zou hebben geleid tot het incident met George Russell in Spanje. De Nederlander bleef echter pal achter zijn team staan en weigerde met de beschuldigende vinger te wijzen.

Verschoor ziet geen voorkeur vanuit FIA voor Britse coureurs

Ook de stewards worden er soms van beticht partijdig te zijn, waarbij men vaak wijst op een voorkeursbehandeling voor Britse coureurs. Verschoor gelooft daar niets van: "Ik vind dat dat allemaal wel meevalt. Het wordt vaak opgeblazen, dat Britten er makkelijker mee wegkomen dan anderen. Maar ik zie dat eigenlijk helemaal niet zo. De stewards beoordelen elk incident afzonderlijk, en er wordt niemand voorgetrokken."

Doornbos stelt dat elk incident écht anders is

Doornbos sluit zich daarbij aan. De voormalig Red Bull-coureur benadrukt dat elke situatie uniek is, waardoor incidenten niet zomaar met elkaar te vergelijken zijn. "Je moet maatwerk leveren. Ik denk dan ook niet dat iedere straf hetzelfde hoort te zijn, omdat elke situatie nét even anders is." Dat Norris geen strafpunt kreeg en Verstappen er drie in Spanje, vindt hij dan ook appels met peren vergelijken: "Dat kun je dus eigenlijk niet met elkaar vergelijken."

