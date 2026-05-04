Franco Colapinto moet vluchten voor menigte fans in Miami
Franco Colapinto heeft behoorlijk moeten rennen voor zijn veiligheid om een grote groep enthousiaste fans te ontwijken. Op beelden op sociale media is te zien hoe de coureur van Alpine in allerijl een sprint trekt om veilig een gereedstaande auto te bereiken.
In de korte clip is te zien hoe Colapinto zich een weg baant door de menigte, waarbij hij duidelijk haast heeft om aan de drukte te ontsnappen. De posters van de video voorzagen de situatie van een duidelijke omschrijving. "Franco was aan het rennen voor zijn leven!", zo luidde het bijschrift bij de video. Daarnaast werd de coureur aangespoord met de woorden "Rapido Franco!".
Enorme belangstelling
De massale belangstelling voor de coureur met startnummer 43 komt niet uit de lucht vallen. Colapinto geniet een enorme commerciële en publieke aantrekkingskracht in Latijns-Amerika. Eind april werd dit nogmaals onderstreept tijdens een speciaal evenement in Buenos Aires. In de straten van de wijk Palermo reed hij in een Alpine-gekleurde bolide voor naar schatting een half miljoen toeschouwers. Het was de eerste keer in veertien jaar tijd dat er een Formule 1-auto door de Argentijnse hoofdstad reed.
