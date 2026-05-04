close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Carlos Sainz, Franco Colapinto, 2025

Franco Colapinto moet vluchten voor menigte fans in Miami

Carlos Sainz, Franco Colapinto, 2025 — Foto: © IMAGO

Franco Colapinto moet vluchten voor menigte fans in Miami

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Franco Colapinto heeft behoorlijk moeten rennen voor zijn veiligheid om een grote groep enthousiaste fans te ontwijken. Op beelden op sociale media is te zien hoe de coureur van Alpine in allerijl een sprint trekt om veilig een gereedstaande auto te bereiken.

In de korte clip is te zien hoe Colapinto zich een weg baant door de menigte, waarbij hij duidelijk haast heeft om aan de drukte te ontsnappen. De posters van de video voorzagen de situatie van een duidelijke omschrijving. "Franco was aan het rennen voor zijn leven!", zo luidde het bijschrift bij de video. Daarnaast werd de coureur aangespoord met de woorden "Rapido Franco!".

Enorme belangstelling

De massale belangstelling voor de coureur met startnummer 43 komt niet uit de lucht vallen. Colapinto geniet een enorme commerciële en publieke aantrekkingskracht in Latijns-Amerika. Eind april werd dit nogmaals onderstreept tijdens een speciaal evenement in Buenos Aires. In de straten van de wijk Palermo reed hij in een Alpine-gekleurde bolide voor naar schatting een half miljoen toeschouwers. Het was de eerste keer in veertien jaar tijd dat er een Formule 1-auto door de Argentijnse hoofdstad reed.

Gerelateerd

Alpine Franco Colapinto Grand Prix van Miami

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Hamilton gefrustreerd en steekt middelvinger op na schade: "Reed daardoor in niemandsland"

Hamilton gefrustreerd en steekt middelvinger op na schade: "Reed daardoor in niemandsland"

  • 2 uur geleden
  • 2
Italiaanse media lovend over Verstappen: "De grootste variabele van allemaal, is Max"

Italiaanse media lovend over Verstappen: "De grootste variabele van allemaal, is Max"

  • Vandaag 12:09
  • 4
Norris ziet Verstappen hard verdedigen: 'Kijk wat Max doet, hij verpest daar zijn eigen race'

Norris ziet Verstappen hard verdedigen: 'Kijk wat Max doet, hij verpest daar zijn eigen race'

  • Vandaag 06:59
  • 10
Verstappen wordt na afloop van Grand Prix Miami tóch bestraft door FIA-stewards

Verstappen wordt na afloop van Grand Prix Miami tóch bestraft door FIA-stewards

  • Gisteren 23:52
  • 7
FIA trekt conclusie na touché Russell en Verstappen in slotfase GP Miami

FIA trekt conclusie na touché Russell en Verstappen in slotfase GP Miami

  • Gisteren 23:25
  • 6
Russell schudt hoofd bij touché met Verstappen: 'Je weet hoe Max is'

Russell schudt hoofd bij touché met Verstappen: 'Je weet hoe Max is'

  • Gisteren 21:46
  • 23

Net binnen

17:39
Verstappen reageert met knipoog op 360-spin: "Ik kan altijd nog gaan rallyrijden!"
16:53
McLaren-coureurs en Antonelli nog steeds kritisch op 2026-reglementen: 'Behoorlijk bizar, batterij moet weg'
16:02
Mercedes en Red Bull steunen plannen FIA en F1 voor terugkeer V8-motoren
15:34
Hamilton gefrustreerd en steekt middelvinger op na schade: "Reed daardoor in niemandsland"
15:11
Norris moppert: 'Ben teleurgesteld, dát had simpelweg niet mogen gebeuren'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Mercedes en Red Bull steunen plannen FIA en F1 voor terugkeer V8-motoren wolff en mekies reageren

Mercedes en Red Bull steunen plannen FIA en F1 voor terugkeer V8-motoren

2 uur geleden 3
Verstappen wordt na afloop van Grand Prix Miami tóch bestraft door FIA-stewards Stewards vellen oordeel

Verstappen wordt na afloop van Grand Prix Miami tóch bestraft door FIA-stewards

Gisteren 23:52 7
Stewards delen forse straf uit na onderzoek van incidenten Leclerc en Russell in Miami Flinke tijdstraf

Stewards delen forse straf uit na onderzoek van incidenten Leclerc en Russell in Miami

Gisteren 23:39 4
FIA trekt conclusie na touché Russell en Verstappen in slotfase GP Miami Onderzoek afgerond

FIA trekt conclusie na touché Russell en Verstappen in slotfase GP Miami

Gisteren 23:25 6
Ontdek het op Google Play
x