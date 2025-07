F1-journalist Görner: 'Gesprekken Verstappen en Mercedes in stroomversnelling'

Max Verstappen (27) staat met één voet in de cockpit van Mercedes. Met die tekst trapt RTL-verslaggever en F1-expert Felix Görner af in zijn analyse op Sport.de. De Duitser stelt dat de gesprekken tussen de regerend wereldkampioen en Mercedes gevoerd worden en de komende weken zullen intensiveren.

Görner werkt al jaren als journalist in de paddock en interviewde diverse grote namen, waaronder ook Michael Schumacher. Na de Grand Prix van Oostenrijk bevestigt hij nog maar eens dat de tijd van Verstappen bij Red Bull Racing voorbij is, een mening die we de laatste dagen wel vaker terugzien bij diverse analisten. Volgens Görner staat Verstappen "met één voet in de cockpit van Mercedes." Het vertrouwen van de Nederlander in zijn team is gedaald tot het nulpunt, stelt hij. "Hij heeft er weinig vertrouwen in dat de Red Bulls aan hun neerwaartse spiraal kunnen ontsnappen", zo schrijft de 58-jarige F1-journalist.

Red Bull is langzaam aan het doodbloeden

Er is een duidelijke trend zichtbaar bij Red Bull. Al anderhalf jaar lang is de Oostenrijkse organisatie langzaam aan het afbrokkelen. "De trend is duidelijk: het bloeden op de technische afdeling en de problemen op de aerodynamische afdeling sinds het vertrek van Adrian Newey, deze technische bloedbaden en het daarmee gepaard gaande gebrek aan competiviteit zorgen ervoor dat Verstappen nu ook zijn vertrek zal forceren", zo stelt Görner, die - net als GPFans in haar eigen column - stelt dat de Verstappens inmiddels beter overweg kunnen met Toto Wolff dan met Christian Horner.

Verstappens kunnen goed overweg met Toto Wolff

"Bovendien heeft hij niet alleen een persoonlijke band met Toto Wolff, maar kan zijn vader ook goed overweg met de Mercedes-teambaas", laat Görner weten. "Het technische pakket en de kans om opnieuw titels te winnen met de Zilverpijlen zijn voor Verstappen belangrijker dan met Red Bull. Daarom is het logisch dat Verstappen een verandering doorvoert. De huidige wereldkampioen ziet dat Red Bull slechts vierde staat achter McLaren, Mercedes en zelfs Ferrari, en ze raken steeds verder achterop."

Verstappen en Mercedes gaan gesprekken intensiveren

De F1-expert stelt dat de woorden van Wolff, dat er gesprekken zijn tussen Mercedes en Verstappen, kloppen en dat deze zelfs intensiever gaan worden de komende tijd. "De gesprekken zijn gaande en zullen de komende weken intensiveren", zegt hij.