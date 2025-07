Ollie Bearman zette de achtste tijd neer voor de Britse Grand Prix van de Formule 1, maar hij zal de wedstrijd vanaf de achttiende plek moeten aanvangen. De Haas-coureur kreeg een enorme straf vanwege een crash in VT3. De jonge Brit geeft toe dat hij fout zat.

Gabriel Bortoleto spinde de grindbak in met een gebroken ophanging aan het einde van die derde training. Tijdens de rode vlaggen reed Bearman richting de pits met een snelheid van 260 kilometer per uur en crashte vervolgens bij de ingang van de pitstraat. Hij krijgt voor deze gevaarlijke actie 10 gridplaatsen straf en 4 strafpunten op zijn licentie. Nooit eerder heeft een coureur zoveel strafpunten gekregen voor een en hetzelfde incident. Martin Brundle lanceerde een kritische tirade richting Bearman. "Hij heeft in dit rookieseizoen laten zien dat hij snel is, maar dat was gestoord. Je weet toch niet waar de rode vlag voor is, dus waarom accelereer je zo? Krankzinnig", klinkt het vanuit de analist van Sky Sports F1.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Norris tevreden met P3 in Silverstone: 'Verstappen heeft het geweldig gedaan'

Gemengde gevoelens na sterke kwalificatie

"Dat is gewoon een fout geweest van mijn kant", begon Bearman tegenover onder andere GPFans, reagerend op de penalty. Hij heeft dan ook gemengde gevoelens na een prachtig resultaat in de kwalificatie. Hij zat er in Q1 en Q2 al goed bij en eindigde in Q3 uiteindelijk op P8. "We hebben een upgrade meegebracht dit weekend en het laat duidelijk potentie zien. De kwalificaties zijn namelijk de afgelopen tijd niet fantastisch geweest en om puur op snelheid in Q3 terecht te komen, is goed. We reden echt een sterke kwalificatie en de auto heeft nog nooit zo geweldig gevoeld. Maar ik ben zo teleurgesteld in mezelf, omdat ik mijn team als het ware in de steek heb gelaten." Bearman was verbaasd dat hij 4 strafpunten kreeg. "Ja, laten we het daar maar niet over hebben."

Gerelateerd