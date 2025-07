Lando Norris moest pole position voor de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië laten aan Max Verstappen en bleek ook wat langzamer te zijn dan teamgenoot Oscar Piastri. De Brit is in eigen land niet ontevreden met zijn kwalificatie en kijkt uit naar de race op zondag.

Na afloop bespreekt Norris zijn kwalificatie, waar hij niet ontevreden over was. "Het was een goede kwalificatie. Ik ga niet ontevreden zijn met P3. Natuurlijk had ik graag op pole gestaan, maar Verstappen deed het fantastisch en wij waren niet snel genoeg vandaag. Het was een leuke kwalificatie, zeker op dit snelle circuit in Silverstone. We staan niet bovenaan, maar het was wel een goede dag." Wat maakte het verschil? "Kleine dingetjes. Die zorgen ervoor dat je voor of achter iemand zal eindigen. Een paar honderdsten kan je pole winnen of verliezen. Het was lastig vandaag met veel wind en wat regen."

Artikel gaat verder onder video

Norris over zondag

Norris weet dat hij zondag meteen alert moet zijn met niet alleen Piastri en Verstappen, maar ook met de coureurs van Ferrari en George Russell. "Ik denk dat het leuk wordt. Het gaat een mooi gevecht worden tussen ons drie en waarschijnlijk wel meer coureurs nog. Hamilton, Russell, Leclerc. Het gaat een interessante zondag worden, dus ik kijk ernaar uit."

Gerelateerd