Een van de beste Japanse coureurs is momenteel in beeld voor een rol als coureur of test- en reserverijder. Sho Tsuboi zal aankomende woensdag en donderdag zijn eerste Formule 1-test doen. Masaya Kaji, de directeur van de motorsportafdeling van Toyota, heeft laten weten dat de test is om Tsuboi's potentie te meten.

Tsuboi werd kampioen in de Japanse Formule 4 en Formule 3, voordat hij de overstap maakte naar de Super Formula en de GT500-klasse van de Super GT. Hij heeft al drie titels in de Super GT op zak met Toyota-team TOM'S en ook dit jaar leidt hij weer het kampioenschap. Ondertussen is Tsuboi ook de regerend kampioen in de Super Formula en staat hij bovenaan de tussenstand halverwege het seizoen. Haas heeft sinds afgelopen oktober een uitgebreide samenwerking met Toyota Gazoo Racing en de Amerikaanse F1-formatie zet later deze week een Haas VF-23 in voor een TPC-test. Dit gebeurt op Fuji Speedway, waar de Formule 1 voor het laatst in 2008 een Grand Prix verreed. Naast Tsuboi zal ook Ryō Hirakawa in actie komen. Toyota legt uit dat ze echt willen zien uit welk racehout Tsuboi is gesneden en dat het niet om een soort prijs gaat.

"Wat de volgende stap is hangt compleet af van hoe Tsuboi presteert en hoe hij communiceert met het team", begon Kaji tegenover Autosport, alvast vooruitblikkend op wat er na de test mogelijk is. "Dit is een soort auditie of selectieprocedure. Het is niet alleen om ervaring op te doen. We willen zijn daadwerkelijke prestatieniveau beoordelen. Hij moet er flink werk van maken om te communiceren in het Engels, maar het belangrijkste doel is om te begrijpen waar zijn potentieel ligt. Hij is een van de beste Japanse coureurs, dus het is interessant voor ons en voor andere coureurs in Japan evenals voor autosportfans."

"Tsuboi heeft echt potentie, dus het gaat niet alleen om resultaten. Deze test is niet een prijs voor het feit dat hij kampioen is geworden in de Super Formula", benadrukte Kaji. "Het zal niet dezelfde situatie zijn voor andere coureurs die kampioen worden. Het is puur gebaseerd op performance."

