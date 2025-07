De derde vrije training voor de Britse Grand Prix van de Formule 1 eindigde niet met één, maar met twee crashes. De FIA besloot een onderzoek in te lassen naar Ollie Bearman, die in de muur terechtkwam, toen er al met de rode vlaggen werd gezwaaid. Er is nu uitspraak gedaan over de lokale held.

Bortoleto vloog op hoge snelheid door het gras, nadat de kont van zijn Kick Sauber was uitgebroken in Becketts. De ophanging linksvoor brak af en de rookie, die vorige week op de Red Bull Ring zijn eerste kampioenschapspunten pakte, kon zijn weg niet vervolgen. Er werd met de rode vlaggen gezwaaid en dan is het de bedoeling dat je rustig naar de pitstraat rijdt. Bearman crashte echter bij de ingang van de pits. Max Verstappen zag het gebeuren en kon er wel om lachen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Britse fans oordelen over Verstappen/Mercedes-gerucht: "Hij kan naar Haas"

Artikels 2.5.4.1.b en 37.6.a

Wie er niet om konden lachen, waren de stewards. Bearman had mogelijk Artikel 2.5.4.1.b van Bijlage H van de International Sporting Code overtreden evenals Artikel 37.6.a van het sportief reglement. Daarin staat dat er tijdens een rode vlag in een trainingssessie "alle auto's onmiddellijk snelheid moeten minderen en langzaam richting de pitstraat moeten rijden" en "wanneer het bericht over de rode vlag verschijnt, moeten coureurs zich houden aan minimale sectortijden [of maximum gemiddelde snelheid] die in de ECU van de FIA staan ingesteld".

De stewards hadden naar de telemetrie gekeken en zagen dat de Haas-coureur met een snelheid van 260 kilometer per uur richting de pits rijdt. Bearman krijgt een gridstraf van 10 posities en maar liefst 4 strafpunten op zijn superlicentie, het hoogste aantal punten dat we ooit voor een en hetzelfde incident in de Formule 1 hebben gezien. De jonge Brit staat nu op een totaal van 8 strafpunten. Nog zo'n incident en Haas kan opzoek naar een nieuwe coureur voor een Grand Prix-weekend, want bij 12 strafpunten word je geschorst.

Ollie Bearman clatters into the barriers on the pit entry 💥



Catch up with all the key action from FP3 ⤵️#F1 #BritishGP — Formula 1 (@F1) July 5, 2025

Gerelateerd