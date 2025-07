Max Verstappen en zijn potentiële overgang naar Mercedes vormen dit weekend in de paddock van Silverstone het gesprek van de dag. Vanzelfsprekend zijn we ook benieuwd hoe de Britse fans naar die hardnekkige geruchten kijken en dus gingen we op pad om het hen te vragen.

De afgelopen zagen zijn de geruchten rondom Verstappen en Mercedes steeds hardnekkiger geworden in de wereld van de Formule 1. De Nederlander houdt grotendeels de kaken stijf op elkaar en George Russell weet niet anders dan dat hij volgend seizoen voor de Zilverpijlen rijdt. Toch is het natuurlijk vaak zo dat er rook is waar vuur is en op Silverstone is de veelbesproken mogelijke overstap voorlopig het gesprek van de dag. GPFans is benieuwd hoe de fans zelf kijken naar het grote gerucht en Verstappen onder de vleugels van Toto Wolff.

Support voor Verstappen

We spreken eerst met een McLaren-fan, geflankeerd door zijn partner gehuld in een Red Bull-shirtje. Ondanks haar Britse afkomst, is zij groot fan van Verstappen: "Ik hou van Max, ik hou van zijn houding. Hij is hier om te racen en daar hou ik van. Hij is overal geliefd." Haar McLaren-supportende partner is het daarmee eens: "Max zit er altijd bij, je kunt hem nooit afschrijven. Hij vindt altijd een manier om wat te bewerkstelligen. Het maakt niet uit wat het is, wat er gebeurt met zijn auto en wat voor circuit het is." Of Verstappen naar Mercedes een goed idee is, dat weet ze niet: "Ik weet het niet, daar twijfel ik een beetje aan." Haar man sluit zich aan: "Hij zit allang bij Red Bull. Er wordt altijd gepraat, er zijn altijd geruchten. Je weet het nooit."

Kleding verbranden

Vervolgens stuiten we op een Mercedes-stelletje. Een Brit en een Australische. Zij zien het wat minder zitten in een samenwerking tussen Verstappen en de Britse formatie: Op de vraag of Verstappen welkom is, volgt een gezamenlijke 'nee'. "Ik moet mijn jasje dan verbranden. We gooien het allemaal weg en kopen nieuwe kleding." Zijn partner volgt: "Ik denk niet dat het [Verstappen en Mercedes] een goede match is. Het is een hele andere teamcultuur." De man volgt: "Het is een ondersteunend team. Red Bull is ontzettend meedogenloos." De huidige line-up is volgens de dame meer dan uitstekend: "Mercedes is goed met George en Kimi. Ik wil niemand zien vertrekken. Laat ze maar zitten waar ze zitten." Haar man besluit: "Hij kan naar Haas vertrekken, dan ben ik blij."

