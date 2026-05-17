Max Verstappen, Verstappen Racing, Nurburgring, 2026

Drama voor Verstappen in 24h Nürburgring, Ravenol-AMG weet de race te winnen | GPFans Recap

Max Verstappen, Verstappen Racing, Nurburgring, 2026 — Foto: © IMAGO

Drama voor Verstappen in 24h Nürburgring, Ravenol-AMG weet de race te winnen | GPFans Recap

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

In deze GPFans Recap nemen we je mee langs het meest opvallende nieuws van de dag, met vanzelfsprekend alle aandacht op de 24h Nürburgring. Zo ben jij binnen een paar minuten op de hoogte van alles wat er zich heeft afgespeeld in de wereld van de Formule 1.

Dit weekend was het natuurlijk eindelijk zo ver en ging de 24h Nürburgring van start in Duitsland met Max Verstappen aan de start. Het werd een veelbewogen race, waarbij de Nederlander met zijn team aan kop ging, voor zijn grote droom door een kapotte aandrijfas volledig in duigen viel voor de viervoudig wereldkampioen Formule 1 en zijn formatie. Met GPFans-redacteur en technisch specialist Vincent Bruins op locatie, is het tijd om terug te blikken op de zondag.

Ravenol-AMG wint 24h Nürburgring na pech Verstappen, Nederlands succes met Pijl in Pro-Am

Maro Engel, Maxime Martin, Fabian Schiller en Luca Stolz hebben de 54e editie van de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring op hun naam geschreven. Na de kapotte aandrijfas bij Verstappen Racing, bleef Team Ravenol als enige foutloze formatie over. Na een 24-uurdurend slagveld wordt het kwartet van Mercedes-AMG als winnaar uitgeroepen. Lees hier het hele artikel met de samenvatting van de 24h Nürburgring.

Verstappen bijna betrokken bij zware crash, maar "hadden ons geen betere race kunnen wensen"

Max Verstappen is als leider van de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring uitgestapt na een dubbelstint. Dani Juncadella is achter het stuur gekropen van de Mercedes-AMG met nog drie en een half uur op de klok. De Limburger vertelt over hoe hij bijna uitgeschakeld werd. Lees hier het hele artikel over Max Verstappen zijn reactie na zijn stint.

Verstappen en teamgenoot Auer reageren na kapotte aandrijfas: "Hele bittere pil"

Mercedes-AMG Team Verstappen Racing lag op overwinningskoers in de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. Echter, uit het niets heeft de nummer-3-bolide van Lucas Auer, Jules Gounon, Dani Juncadella en Max Verstappen de geest gegeven. De viervoudig wereldkampioen en Auer zijn er kapot van. Lees hier het hele artikel over Max Verstappen zijn reactie na zijn pijnlijke uitvalbeurt.

Juncadella vastberaden na mechanisch malheur Verstappen Racing: "Volgend jaar komen we terug"

Dani Juncadella lag na 21 uur aan de leiding van de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, maar moest uit het niets opgeven. De coureur van Mercedes-AMG Team Verstappen Racing verklaart wat er misliep met de blauwe bolide, maar komt met een mooie belofte. "We houden van deze sport, maar aan het einde van de dag, zo kan het soms gaan in het racen. Er zijn zo veel dingen waar je geen controle over hebt, en op een dag als dit kan dat pijn doen." Hij sluit af een mooie belofte: "Volgend jaar komen we terug." Lees hier het hele artikel over Dani Juncadella zijn strijdlustige woorden.

Mercedes-coureurs laten van zich horen na 24h Nürburgring-zege: 'Eindelijk, na tien jaar!'

Maro Engel, Maxime Martin, Fabian Schiller en Luca Stolz zijn gekroond tot de winnaars van de 54e editie van de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. De door Winward Racing gerunde Mercedes-AMG van Team Ravenol nam de leiding over met nog drie uur te gaan en gaf deze niet meer uit handen, zelfs niet toen het in de slotfase begon te regenen. Lees hier het hele artikel over de reacties van de 24h Nürburgring-winnaars.

