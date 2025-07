De derde vrije training werd afgevlagd met een rode vlag, nadat Gabriel Bortoleto een schuiver maakte en even later Oliver Bearman crashte in de pitstraat. Max Verstappen zat op de eerste rij en schrok zichtbaar van de klapper van Bearman.

De sessie verliep voor Verstappen relatief goed. De achterstand die op vrijdag nog zichtbaar was, was teruggebracht tot minder dan een tiende van een seconde. Of dat straks in de kwalificatie ook zo zal zijn, valt nog te bezien, maar voorlopig zijn er positieve signalen voor de Nederlander.

Verstappen was onderweg naar de pitstraat toen hij zag hoe Bearman de muur in ging. De viervoudig wereldkampioen moest om het puin heen sturen en meldde via de boordradio aan race-engineer Gianpiero Lambiase: "Oh mijn God. Een crash in de pitstraat. Haha, wat!" Het akkefietje van Bearman kan nog een staartje krijgen: het incident wordt op dit moment onderzocht door de stewards. De rode vlag was immers al actief op dat moment, en alle voorvallen onder code rood staan extra onder een vergrootglas.

And to round off a hectic end to the session, Ollie Bearman hits the barriers entering the pits 😵#F1 #BritishGP pic.twitter.com/mncqKOmIiR — Formula 1 (@F1) July 5, 2025

