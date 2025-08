Bearman over F1-debuut, offers brengen en Verstappen: "Max is de beste coureur op de grid"

Ollie Bearman is met zijn twintig jaar de op één na jongste coureur op de grid dit seizoen. De getalenteerde Brit zag een droom werkelijkheid worden toen hij zijn contract bij Haas tekende, maar is inmiddels ook bekend geworden met alles wat er nog meer bij het zijn van een Formule 1-coureur komt kijken.

Het Formule 1-seizoen van 2025 werd afgetrapt met maar liefst zes jonge honden op de grid. Waar de een in hoog tempo indruk weet te maken, zijn halverwege het seizoen de eerste dromen ook alweer in duigen gevallen. Ontbonden contracten, degradaties naar het zusterteam, keiharde conclusies in de media, geruchten over een vroegtijdig vertrek: de meedogenloosheid van de Formule 1 werd door meer dan één rookie in hoog tempo aan den lijve ondervonden. Wie zijn hoofd vooralsnog echter uitstekend boven water weet te houden, is Oliver Bearman. De twintigjarige Brit debuteert dit seizoen bij het team van Haas, nadat hij in 2024 grote indruk maakte in Saoedi-Arabië als invaller voor Carlos Sainz bij Ferrari. Na twaalf races staat hij met zes punten op de achttiende plaats in het kampioenschap. Zijn aanzienlijk meer ervaren teammaat Esteban Ocon staat met 23 punten op de tiende plaats.

Artikel gaat verder onder video

Een zware start van het seizoen

Vanuit de hospitality van Haas in de paddock in België, blikt Bearman in een exclusief interview met GPFans terug op zijn eerste maanden in de Formule 1: "Het is veel drukker dan wat ik ken van de Formule 2 en Formule 3, maar nu begint het te wennen", klinkt het op de vraag wat de grootste verandering voor hem was ten opzichte van zijn seizoenen in de opstapklassen. "Het begin van het seizoen was echt erg druk, omdat de races erg ver weg waren. We begonnen met Australië, China en Japan. Dat is een zware start van het seizoen. Maar behalve dat is het alles waar ik van heb gedroomd: racen in de snelste auto's ter wereld. Ik probeer ervan te genieten en er het meeste uit te halen."

Iedere race die ik rij, is op dat punt in mijn leven de belangrijkste race van mijn leven Ollie Bearman

Opgegroeid met druk

Dat de Formule 1 een keiharde sport is waar alleen resultaat telt, bleek ook dit seizoen weer. Zo werd Liam Lawson al na twee races vanuit Red Bull Racing gedegradeerd naar het zusterteam, terwijl Jack Doohan bij Alpine na zes races zijn zitje verloor aan Franco Colapinto. Als je je leven eraan wijdt om de Formule 1 te bereiken, is het goed voor te stellen dat er als het eenmaal zover is, er een enorme druk bij komt kijken om goed te presteren. Een paar slechte weekenden achter elkaar en die droom kan zomaar weer ten einde zijn. Bearman weet hier naar eigen zeggen ondanks zijn jonge leeftijd goed mee om te gaan, omdat hij al vanaf jonge leeftijd zelf zijn grootste uitdager was. "De druk is iets waar ik mee ben opgegroeid", klinkt het. "Iedere race die ik rij, is op dat punt in mijn leven de belangrijkste race van mijn leven. Toen ik zes was en racete tegen andere zesjarigen, ervaarde ik ook veel druk. Alles is relatief. De Formule 1 is weer een stap, maar over het algemeen ga ik daar vrij goed mee om."

In één klap beroemd

Maar een belangrijk verschil met toen: op zijn zesde had Bearman geen drie miljoen volgens op Instagram, werd hij niet op straat herkend en had hij geen enorme hoeveelheid fans. Op het moment dat werd aangekondigd dat hij dit seizoen voor het Formule 1-team van Haas zou rijden, werd hij in één klap beroemd. En dat brengt bepaalde verantwoordelijkheden met zich mee. Fans komen voor jou naar het circuit, kopen een kaartje om jou in actie te zien, staat om 06:00 uur voor de hekken in de hoop vooraan te staan in de fanzone, zodat ze een foto met jou kunnen maken. De coureurs leven om te racen, maar er komt enorm veel meer kijken bij het zijn van een Formule 1-coureur.

Enerzijds is het fantastisch om de support van de fans te zien, maar als je thuis bent en je een gewoon leven probeert te leiden, kan dat wel een beetje lastig zijn Ollie Bearman

Dat weet Bearman inmiddels ook: "Dat is inderdaad een nieuw concept voor mij en niet iets wat ik gewend ben. Enerzijds is het fantastisch om de support van de fans te zien, maar als je thuis bent en je een gewoon leven probeert te leiden, kan dat wel een beetje lastig zijn." Naar eigen zeggen had hij echter het geluk in 2024 al een aantal keren op het toneel van de Formule 1 te mogen verschijnen, waardoor hij enigszins wist wat hij kon verwachten: "Dat heeft mij goed voorbereid op wat zou komen. Ik was goed voorbereid. Daarnaast, op dit punt sta ik in vergelijking met de andere coureurs nog ergens onderaan de ladder [qua bekendheid], dus ik heb nog geluk." Dat hij tijdens zijn thuisrace in Silverstone het podium moest delen met grote namen zoals Lewis Hamilton en Lando Norris, ziet Bearman dan ook als een voordeel: "Daardoor kon ik mijn energie goed verdelen. Ik geniet ervan. Vooral in Silverstone. De supporters waren fantastisch en ik hou ervan om hun support te hebben. Dat voelde heel bijzonder. "

Offers brengen

Voor iedere tak van topsport geldt: wie het écht wil maken, moet offers brengen. Waar menig twintigjarige zijn weekenden doorbrengt in de kroeg of club en met zijn vrienden op stap gaat, is dat iets wat Bearman aan zich voorbij heeft moeten laten gaan, om zich op zijn droom te kunnen richten: "Op een gegeven moment toen ik ouder werd en mijn vrienden uitgingen en dat soort dingen... Het voelde niet alsof ik daar ook wilde zijn, maar wel alsof ik het opdoen van bepaalde ervaringen miste", vertelt hij daarover. "Maar als je volwassen wordt", vervolgt de twintigjarige, "En de dingen serieuzer worden, is dit offer het tien keer waard als je de sport kan beoefenen waar je van houdt. Het is voor iedereen een droom om het werk te kunnen doen waar ze van houden, en ik heb het geluk dat ik dat mag doen. Dus alles wat ik op heb moeten offeren, zou ik nog tien keer opofferen om in deze positie te komen."

De strijd aangaan met zijn grote helden

Nog niet zo heel lang geleden volgende Bearman de Formule 1 zoals de meeste fans van de sport: thuis voor de buis. De jonge Brit is naar eigen zeggen groot fan van mannen zoals Max Verstappen, Lewis Hamilton en Fernando Alonso: "Het moge duidelijk zijn dat Max de beste coureur is op de grid momenteel", klinkt het. "Wat hij laat zien, is de benchmark voor alle andere coureurs. Ik kijk op tegen Max en naar wat hij heeft bereikt. Het talent wat hij heeft, is enorm indrukwekkend. Coureurs als Lewis en Fernando net zo. Als je zo lang meegaat in de sport, betekent het dat je iets goed doet. Dat zijn drie mensen waar ik tegen op kijk. Iedere Formule 1-race die ik in mijn leven heb gekeken, waren zij op tv. Dat is iets heel bijzonders."

Maar ondanks die bewondering is Bearman duidelijk: zodra de helm opgaat, is iedereen een concurrent. Ook een meervoudig wereldkampioen: "Ik zit nog niet in een positie waarin ik met die jongens vecht, maar alles is mogelijk. Zodra de helm opgaat... Ik vecht wel regelmatig met Fernando. Hij is heel goed inhalen en zal het je altijd moeilijk maken. Tegen de meer ervaren jongens zal je altijd alles moeten geven."

Iedere race die ik rij, is op dat punt in mijn leven de belangrijkste race van mijn leven Ollie Bearman

Ondanks die vechtersmentaliteit, is Bearman het oneens met een in de paddock vaak goemde stelling: in de Formule 1 heb je geen vrienden, alleen rivalen. "Voor mij is dat niet waar", klinkt het. "Coureurs hebben twee kanten. De eerste is naast de baan. Daar is iedereen erg aardig, open en makkelijk om mee te praten. Dat is heel fijn. Maar zodra het vizier naar beneden gaat, is iedereen hetzelfde en wil iedereen elkaar verslaan. Het is een respectvolle rivaliteit. Maar het is fijn dat je ervaringen met andere coureurs kan delen. Dat is belangrijk."

Omgaan met teleurstellingen

Veel jonge coureurs moeten in het begin regelmatig wennen aan hun positie in de Formule 1. Vaak zijn ze het gewend om vanaf het karten tot de Formule 2 in gelijkwaardig materiaal op basis van talent te kunnen vechten om podiumplaatsen en overwinningen. In de Formule 1 is dat simpelweg niet bij ieder team mogelijk. Ook Haas is geen formatie dat momenteel vooraan meedoet, maar in het middenveld punten probeert te scoren. De belangrijkste les die Bearman in zijn eerste maanden op het hoogste niveau ter wereld heeft geleerd, is daarom het omgaan met verwachtingen en teleurstellingen.

"Het is lastig om de juiste verwachtingen te stellen, zonder teleurgesteld te zijn als je ze niet waarmaakt", is hij eerlijk. "Dit jaar is het heel moeilijk geweest om verwachtingen te stellen. Het is dan heel makkelijk om ze te hoog te leggen, en dan raak je teleurgesteld als het niet mogelijk blijkt te zijn. Het omgaan met teleurstellingen is waar ik het meest ben gegroeid dit jaar. We hebben zoveel races... Het is een kwestie van tijd totdat je een keer een moeilijk weekend hebt. Het is heel belangrijk om daar sterk van terug te komen."

Aan de andere kant heb ik veel fouten gemaakt. Fouten en moeilijkheden die niet nodig waren Ollie Bearman

Hij vervolgt: "Ik heb laten zien dat ik pure snelheid heb. Er zijn genoeg kwalificaties en races geweest waar ik een hele goede snelheid had en mijn beste performance heb laten zien. Aan de andere kant heb ik veel fouten gemaakt. Fouten en moeilijkheden die niet nodig waren. Op een bepaalde hoogte had ik dat verwacht, omdat ik een rookie ben. Het is een hele moeilijke sport en je moet fouten maken om te kunnen leren. Maar aan de andere kant wil ik dat verbeteren. Daar ligt mijn focus op in de tweede seizoenshelft."

Een druk bestaan

En het grootste voordeel én het grootste nadeel aan het zijn van een Formule 1-coureur? "Het grootste voordeel is dat je in de Formule 1 kan rijden. Het is een beetje een lullig antwoord, maar het is waar. Ik heb er jaren van gedroomd om in de Formule 1 te rijden. Deze auto's zijn heel indrukwekkend om mee te rijden. We gaan naar de gaafste circuits ter wereld. Dat is wat ik altijd heb willen doen. De keerzijde is dat we heel druk zijn, ook met het vele reizen. Maar die nadelen vallen in het niets bij de voordelen."

De volgende stap

Met het bereiken van de Formule 1 is voor Bearman zijn grote droom uitgekomen. Maar tegelijkertijd begint de reis nu pas écht: "De Formule 1 was in eerste instantie mijn droom. Uiteraard is het uiteindelijk mijn levensdoel om wereldkampioen te worden. Om dat te doen, moet ik laten zien dat ik consistent punten kan scoren in de auto die we hebben. Daarna volgen hopelijk podiums en dat soort dingen. Het doel is om zo hard mogelijk te werken om dat te bereiken", besluit hij.

Gerelateerd