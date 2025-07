Max Verstappen lijkt met alles wat er gezegd is dit weekend bij Red Bull Racing te blijven. Er wordt vaak gezegd dat dit te maken zou hebben met het vertrek van Christian Horner bij zijn team. Guenther Steiner denkt dat dat wel meevalt en dat Verstappen in ieder geval nog een jaartje blijft bij zijn team.

De afgelopen weken zijn de geruchten rondom Verstappen en Mercedes steeds hardnekkiger geworden in de wereld van de Formule 1. De Nederlander hield grotendeels de kaken stijf op elkaar en George Russell weet niet anders dan dat hij volgend seizoen voor de Zilverpijlen rijdt. Na het vertrek van Christian Horner, werden de geruchten nóg heviger. Op de donderdag in België werd er natuurlijk veel gesproken over wat er allemaal aan de hand is binnen Red Bull. Inmiddels lijkt - op basis van zijn mediamoment op donderdag - dat de kans gestegen is dat hij gewoon bij de Oostenrijkers blijft.

Rol Horner

Volgens sommige volgers van de sport kan die plotselinge ommekeer alles te maken hebben met het feit dat Horner eerder deze maand op straat werd gezet. Zoals iedereen weet, gaat met name Jos Verstappen niet goed samen met de ontslagen teambaas. Er wordt beweerd dat kamp Verstappen dus een grote rol heeft gespeeld bij het vertrek van de Brit én dat dit de grote reden is om voor Red Bull te blijven rijden, nu Horner daadwerkelijk de bons heeft gekregen. Steiner kent daar twijfels over: "Dat is heel lastig om te beantwoorden. Ik denk dat Max niet zal beslissen op basis van of Christian daar zit of niet", zo stelt hij in een exclusief gesprek met GPFans vanuit Spa-Francorchamps.

Verstappen sowieso nog jaar bij Red Bull

Volgens de voormalig teambaas gaat het om hele andere zaken: "Max zal beslissen op basis van hoe goed de auto is. Max gaat wachten op 2026, wanneer de nieuwe regels uitkomen. Dan beslist hij of hij waar hij heen wil. Ik denk niet dat de Christian-factor hem zal beïnvloeden. Ik denk dat hij er helemaal niks omgeeft of Christian daar wel of niet is, zolang de auto maar goed is. Coureurs kijken naar de auto, niet naar alle mensen om zich heen", zo besluit Steiner ten slotte over de toekomstplannen van Verstappen.

