De derde vrije training voor de Britse Grand Prix van de Formule 1 zou een incidentrijke sessie blijken. Een van de gecrashte mannen is naar de stewards gefloten en wacht een mogelijke straf af. Hij belandde in de muur recht voor de neus van Max Verstappen.

Charles Leclerc was sneller dan wie dan ook in de laatste training op het circuit van Silverstone. Met een 1:25.498 zat de Ferrari-coureur 0.068 seconden onder Oscar Piastri. Max Verstappen zat er met de derde tijd op 0.087 seconden afstand ook prima bij en heeft dus een flinke verbetering gevonden ten opzichte van de vrijdag. Lando Norris moest voor thuispubliek genoegen nemen met de vierde plaats. Yuki Tsunoda completeerde de top vijf, maar moest wel zes tienden toegeven op de coureurs voor hem.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Red Bull betrapt Bearman op stelen blikje energydrank en confronteert hem op beeld

Crash tijdens rode vlag

Er waren twee rode vlaggen tijdens VT3. Met nog 9 minuten te gaan lag er rommel op de baan en de marshals moesten veilig de kans krijgen om het op te ruimen. De tweede neutralisatie werd veroorzaakt door Gabriel Bortoleto en het bracht de sessie ten einde. De Kick Sauber-coureur spinde in Becketts en de ophanging linksvoor brak af bij een hobbel over het gras. Ollie Bearman zagen we plotseling ook in de muur staan. Hij verloor de controle over zijn Haas bij het aanremmen voor de pitstraat. Veroorzaak je een ongeluk, terwijl er al rode vlaggen uithangen, dan kan het zijn dat je je niet aan de regels rondom de rode vlag hebt gehouden. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je aan het pushen bent, terwijl de sessie al gestopt is. Bearman, die wel indrukwekkend zesde was geworden, zit nu bij de stewards en wacht een mogelijke straf af.

And to round off a hectic end to the session, Ollie Bearman hits the barriers entering the pits 😵#F1 #BritishGP pic.twitter.com/mncqKOmIiR — Formula 1 (@F1) July 5, 2025

Gerelateerd