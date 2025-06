Een hilarisch moment in de paddock van Oostenrijk heeft wat bijzondere beelden opgeleverd. Men betrapte Oliver Bearman op het "jatten" van een blikje Red Bull uit de koelkast van het team, besloot hem te confronteren én een gratis blikje aan te bieden. De coureur in kwestie ontkende echter stellig.

De temperaturen in Spielberg lopen ook dit weekend behoorlijk op en dus heb je af en toe de nodige verkoeling nodig tijdens zo'n Formule 1-weekend. Met enige regelmaat zien we Max Verstappen met een ijskoud blikje Red Bull in de paddock rondlopen en ook Oliver Bearman leek dat wel een goed idee. De rookie besloot om zijn geluk te beproeven en een blikje fris uit de koelkast van Red Bull mee te grissen. De camera's in de paddock zijn echter overal en dus werd het moment door de Oostenrijkse formatie gesignaleerd. Men besloot om Bearman te confronteren met zijn acties en bood hem een nieuw en gratis blikje aan. De Britse coureur ontkende echter in alle toonaarden iets gepakt te hebben.

