George Russell reed gisteren een magnifieke race tijdens de Grand Prix van België en kwam als winnaar over de streep, nadat hij een risicovolle éénstopper tot een goed einde wist te brengen. De Brit was na afloop door het dolle heen en plaatst een euforische post op Instagram. Kort daarna kreeg hij te horen dat hij werd gediskwalificeerd, maar zijn post bleef staan. De reacties werden een bron van teleurstelling en leedvermaak.

Russell durfde het er gisteren in de Belgische Ardennen op te wagen met een éénstopper richting de finish te rijden. Doordat hij hiermee de concurrentie volledig verraste, kon hij als winnaar over de streep komen. Russell was uitzinnig van vreugde en vierde het feestje grootst. Echter, na de podiumceremonie en de aansluitende persconferentie, kreeg de 26-jarige coureur te horen dat zijn zege in rook was opgegaan. De stewards hadden Russell gediskwalificeerd omdat zijn auto niet aan het minimum gewicht voldeed bij de meting. Een bittere pil voor Russell, die kort daarvoor een foto met de winnaarsbeker op Instagram had geplaatst. Dit bericht heeft hij na het ontvangen van het slechte nieuws niet verwijderd en daarom groeide de comment-sectie uit tot een bron van teleurstelling en leedvermaak.

Reacties stromen binnen op 'winnaarspost' Russell

"Je hebt op z'n minst een foto met de trofee", zo schrijft iemand, een opmerking die op moment van schrijven al zo'n 1000 likes kreeg. "Ik voel zo met je mee George. Je verdiende deze overwinning", zo schrijft een ander. Sommige mensen kregen de lachers op hun hand met hun reactie. "Eeeeeennnnnnn hij is zojuist gediskwalificeerd", reageert iemand, waarop een ander reageert: "Ik moest zo hard lachen om deze South Park-stijl reactie." Weer een ander adviseert Russell juist de Instagram-post te verwijderen. "Verwijder het gewoon man", zo klinkt het. "Misschien wil je deze even offline halen?", aldus een ander. "Get in there Lewis!", zo wordt de 'nieuwe winnaar' er ook nog even bijgehaald. "Geef die beker maar even een afscheidskusje", staat weer in een andere reactie.

