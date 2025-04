Overzicht rookies 2025: Welke jongelingen komen in F1 in actie en tijdens welke training

Formule 1-teams zijn tijdens het seizoen 2025 opnieuw verplicht om rookies in te zetten. Om bij te kunnen houden welke formatie, welke jongeling tijdens welke Grand Prix inzet, zal dit overzicht van GPFans regelmatig geüpdatet worden.

Sinds dit jaar moet iedere vaste coureur niet één, maar twee keer zijn zitje opgeven tijdens een vrije training op een vrijdag. Omdat Kimi Antonelli, Gabriel Bortoleto, Jack Doohan en Isack Hadjar twee of minder Grands Prix hadden verreden, telden VT1 in Australië en China al als kansen voor rookies en dus hoeven Alpine, Kick Sauber, Mercedes en Racing Bulls dus eigenlijk maar twee keer een extra jongeling in te zetten. In Bahrein komen de eerste rookies in actie en het zijn er meteen vijf bij Aston Martin, Ferrari, Haas, Mercedes en Williams. Omdat Ryō Hirakawa VT1 in Japan deed in de auto van Doohan in plaats van Pierre Gasly, telt dit niet als één van de vier verplichte sessies.

Artikel gaat verder onder video

Overzicht

In aanloop naar het weekend in Bahrein werd Hirakawa aangekondigd als reservecoureur van Haas en bevestigd voor de vrije trainingen in Spanje, Mexico-Stad en Abu Dhabi.

Hierbij het volledige overzicht van alles rookies die in 2025 in actie gaan komen.

Team Sessie Grand Prix Coureur In de auto van... McLaren Eerste training

Tweede training

Derde training

Vierde training –

–

–

– –

–

–

– –

–

–

– Mercedes Eerste training

Tweede training

Derde training

Vierde training Australië

China

Bahrein

– Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Frederik Vesti

– Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

George Russell

George Russell Red Bull Eerste training

Tweede training

Derde training

Vierde training –

–

–

– –

–

–

– –

–

–

– Ferrari Eerste training

Tweede training

Derde training

Vierde training Bahrein

–

–

– Dino Beganovic

–

–

– Charles Leclerc

–

–

– Williams Eerste training

Tweede training

Derde training

Vierde training Bahrein

–

–

– Luke Browning

–

–

– Carlos Sainz

–

–

– Haas Eerste training

Tweede training

Derde training

Vierde training Bahrein

Spanje

Mexico-Stad

Abu Dhabi Ryō Hirakawa

Ryō Hirakawa

Ryō Hirakawa

Ryō Hirakawa Ollie Bearman

Esteban Ocon

Esteban Ocon

Ollie Bearman Aston Martin Eerste training

Tweede training

Derde training

Vierde training Bahrein

–

–

– Felipe Drugovich

–

–

– Fernando Alonso

–

–

– Racing Bulls Eerste training

Tweede training

Derde training

Vierde training Australië

China

–

– Isack Hadjar

Isack Hadjar

–

– Isack Hadjar

Isack Hadjar

Liam Lawson

Liam Lawson Kick Sauber Eerste training

Tweede training

Derde training

Vierde training Australië

China

–

– Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

–

– Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg Alpine Eerste training

Tweede training

Derde training

Vierde training

Vijfde training Australië

China

–

–

Japan Jack Doohan

Jack Doohan

–

–

Ryō Hirakawa Jack Doohan

Jack Doohan

Pierre Gasly

Pierre Gasly

Jack Doohan

Gerelateerd