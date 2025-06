Op zondag 27 juli is het tijd voor de Grand Prix van België. Wil jij Max Verstappen van dichtbij zien racen en er het hele weekend bij zijn? Bij Radio Veronica maak je kans op tickets voor het raceweekend op het circuit van Spa-Francorchamps.

De Grand Prix van België is een van de meest iconische races op de Formule 1-kalender. Het Circuit de Spa-Francorchamps heeft een zeer indrukwekkende historie en jaarlijks trekken er dan ook tienduizenden Nederlandse fans naar de Ardennen om het racegeweld van dichtbij mee te maken. Het raceweekend in België vormt ook dit jaar het decor voor een sprintweekend, wat betekent dat er slechts één vrije training wordt verreden, twee kwalificaties worden afgewerkt en de coureurs zich zowel op zaterdag als zondag voor de vijf rode lichten zullen melden.

Win twee tickets voor de Grand Prix van België

En daar kan jij bij zijn. Bij Radio Veronica maak je kans om tickets te winnen voor zowel jezelf (twee tickets) of met je vriendengroep (vier tickets). Om kans te maken op twee tickets luister je van maandag 23 juni tot en met vrijdag 27 juni naar Radio Veronica. Herken jij de stem op de iconische boordradio? Stuur jouw antwoord dan direct via WhatsApp of naar de studio met de gratis Radio Veronica-app. Kom je live in de uitzending en geef je het juiste antwoord? Dan win je twee tickets voor het raceweekend in België.

Win tickets voor jou en je vriendengroep voor de Grand Prix van België

Maak je liever jacht op die vier tickets voor jou en je vriendengroep? Geef je vriendengroep dan op via dit formulier. Radio Veronica kiest vervolgens drie teams die het op zaterdag 28 juni tegen elkaar op zullen nemen op de kartbaan. Het vriendenteam dat de race wint, krijg vier tickets voor de Grand Prix van België. Alle deelnemers moeten minimaal achttien jaar oud zijn met een minimale lengte van 1,58 meter en een maximaal gewicht van 120 kilo.

