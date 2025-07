Christian Horner is een van de meest succesvolle teambazen uit de geschiedenis van de Formule 1. Onder zijn leiding groeide Red Bull Racing in relatief korte tijd uit tot een grootmacht in de koningklasse, terwijl het als een klein klantenteam begon. Zijn manier van netwerken bleek een veerkracht om de juiste mensen naar Red Bull te halen.

Red Bull Racing nam het Jaguar F1-team over van Ford voor 2005 en een toen nog 31-jaar jonge Horner werd aangesteld als teambaas. Het was zijn taak om de beste mensen in de autosport naar zich toe te trekken. Iemand die hij op het oog had, was topontwerper Adrian Newey, die op dat moment nog bij McLaren probeerde ervoor te zorgen dat Kimi Räikkonen de Renault van Fernando Alonso kon verslaan. Horner had David Coulthard aangenomen als een van zijn coureurs, wetende dat de Schot en Newey een lange en goede relatie hadden van hun tijd bij McLaren. Niet alleen op die manier kon hij dichterbij Newey komen, maar Horner hield ook in de paddock goed in de gaten waar hij was. Hij liep dan steeds expres tegen hem aan in de hoop over Red Bull te kunnen praten met de ontwerper. Dat was een van de eigenschappen waarmee Horner succesvol kon worden. Hij was tot afgelopen woensdag de teambaas van Red Bull Racing en schreef 124 Grands Prix op zijn naam, veertien minder dan Ron Dennis die helemaal bovenaan staat in dit statistiekje. Laurent Mekies werd aangekondigd als de vervanger van Horner.

Geheim etentje met Coulthard, Horner en Newey

"Goede relaties zijn de sleutel", zei Coulthard ooit bij Channel 4, waar hij vertelde over de onderhandelingen met Newey. ''Als je altijd al een goede en open werkrelatie met iemand onderhouden hebt, is het niet moeilijk om een vertrouwensband met iemand op te bouwen. Ik benaderde Adrian, en toen hebben Christian Horner en ik een klein geheim etentje met hem gehad in Londen om deze kans met hem te bespreken. Vervolgens hebben we geregeld om samen met hem naar Oostenrijk te gaan om daar Dietrich Mateschitz te ontmoeten. Zo kon hij zien dat er kansen lagen met de financiële steun die hij vanuit Red Bull kon krijgen. En daarmee voelde hij zich absoluut verfrist en bekrachtigd, en nam hij een volgens veel mensen beetje gekke rol aan, bij een team dat op dat moment nog nooit een Grand Prix had gewonnen."

Horner kwam 'toevallig' Newey steeds tegen

"Ik zat voor Red Bull bij McLaren, en we hadden een goed autootje in 2005. We wonnen tien races", begon Newey tijdens de laatste keer dat hij bij de Talking Bulls-podcast zat. "Maar ik voelde me gewoon een beetje afgemat bij McLaren. Mijn gevoel zei me dat ik een nieuwe uitdaging nodig had, dus ik ben gaan rondkijken. David Coulthard reed natuurlijk in 2005 voor Red Bull, in zijn eerste seizoen. Hij vertelde me: 'Adrian, ik denk dat dit een geweldig team is. Denk er eens over na.' Tegelijkertijd maakte Christian er een gewoonte van om 'toevallig' de tegemoetkomende kant op te lopen in de paddock en tegen me aan te botsen. Zo raakten we aan de praat en ik dacht: 'Het is een grote uitdaging en een enorme risico voor mijn carrière, maar ik voel me er klaar voor.' Dus toen ik begon was het eigenlijk met de ambitie en hoop dat we ooit een race zouden kunnen winnen."

