Als we Adrian Newey moeten geloven, dan gaat Aston Martin geen wonderen verrichten in de nabije toekomst. De ontwerper legt voor de F1 Grand Prix van Monaco uit waar de Britse formatie achterloopt. Daarnaast vertelt hij hoe Aston Martin Max Verstappen kan overhalen om Red Bull te verlaten.

Newey was werkzaam bij onder andere Williams en McLaren, voordat hij bij Red Bull Racing terechtkwam in 2006. Hij was als hoofdontwerper medeverantwoordelijk voor de successen van Sebastian Vettel en Verstappen. Maar hij besloot begin 2024 de energiedrankfabrikant te verlaten en een korte pauze te nemen, om vervolgens zijn handtekening bij Aston Martin te zetten. Sinds afgelopen maart is Newey daar uitvoerend technisch partner en hij is in Monte Carlo voor het eerst in de paddock in het British Racing Green.

Achterstand infrastructuur en aantrekken Verstappen

Een boel fans willen Fernando Alonso graag weer vooraan het veld zien in de Aston Martin, maar Newey zegt tegenover de aanwezige media in Monaco, waar ook GPFans bij is, dat we geen wonderen hoeven te verwachten, ondanks de reset van de technische reglementen volgend jaar. "Het zou eerlijk zijn om te zeggen dat sommige van onze hulpmiddelen zwak zijn. Zeker de driver-in-the-loop simulator heeft een boel werk nodig, omdat het momenteel totaal niet correleert, terwijl het wel een fundamenteel gereedschap is voor onderzoek." Volgens Newey moet er een plan komen om de achterstand wat betreft de infrastructuur om de Aston Martin-campus op te lossen, "maar dat is waarschijnlijk een project van twee jaar".

Met Red Bull dat tegenvalt vergeleken met McLaren, doen geruchten vaak de ronde dat Verstappen naar Aston Martin vertrekt om weer samen te kunnen werken met Newey evenals met Honda. Daarop reageerde de ontwerper: "Als we Max ooit willen aantrekken, dan is het eerste wat we moeten doen een snelle auto bouwen." Wanneer Aston Martin weer competitief is, daarvan heeft hij "geen idee".

