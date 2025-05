De FIA heeft het onderzoek naar de crash tussen Charles Leclerc en Lance Stroll afgerond voor de start van de tweede vrije training voor de F1 Grand Prix van Monaco. Er is besloten een gridstraf uit te delen - een kostbare straf gezien het heel lastig is om hier in te halen.

Vrije Training 1 in de straten van Monte Carlo en La Condamine was nog geen 10 minuten oud of er werd al met de rode vlaggen gezwaaid. Het was voor rommel op de baan, nadat Leclerc achterop Stroll was geknald. De laatstgenoemde liet Kimi Antonelli gaan voor de Fairmont Hairpin en dook vervolgens van de linker- naar de rechterkant van de baan, omdat hij anders de haarspeldbocht niet kon nemen. Het probleem was echter dat Leclerc er op volle snelheid aankwam. De Ferrari crashte tegen de Aston Martin, maar kon de sessie daarna vervolgen na een wissel van de voorvleugel. Stroll zat de rest van VT1 uit en de monteurs moeten de achterwielophanging en de versnellingsbak verwisselen.

Dubbele straf voor Stroll

De stewards hoefden niet lang te overleggen en het verhaal van beide coureurs aan te horen om tot de conclusie te komen dat Stroll een gridstraf van 1 positie verdiende. De Canadees legde in het kamertje van de FIA uit dat Aston Martin hem via de boardradio had gewaarschuwd voor Leclerc, maar dat hij het bericht niet had gehoord wat leidde tot het incident. De stewards vonden dat Stroll volledig verantwoordelijk was voor de crash met dus een gridstraf van 1 positie tot gevolg. Daarnaast krijgt hij ook nog eens een strafpunt op zijn licentie - een dubbele straf dus.

