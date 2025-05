Verstappen positioneert zichzelf achter pijlsnelle Leclerc in eerste training Monaco

Charles Leclerc heeft in zijn thuisland Monaco de snelste tijd geklokt tijdens de eerste vrije training. Met een ronde van 1:11.964 was de Ferrari-coureur een fractie sneller dan achtervolger Max Verstappen. De derde tijd kwam op naam van Lando Norris, die ruim drie tienden moest toegeven op de snelste tijd. De gehele top tien zat binnen een paar tienden van een seconde.

Onder droge, maar ietwat bewolkte omstandigheden ging de eerste vrije training op het Circuit de Monaco in Monte Carlo van start. Leclerc ging namens Ferrari als één van de eersten naar buiten en zorgde al snel voor de eerste gele vlag. De 27-jarige coureur, die dit weekend voor eigen publiek rijdt, schoot rechtdoor. Het liep allemaal goed af, maar kort daarna ging het wél echt mis. Leclerc reed ongelukkig tegen de achterkant van Stroll aan, waarbij zijn voorvleugel afbrak. Het resulteerde uiteindelijk in een rode vlag. De eerste vrije training werd enkele minuten onderbroken, terwijl de klok wel door bleef lopen. De F1-coureurs verloren dan ook iets aan baantijd. Toen de lampen weer op groen gingen, doken de coureurs dan ook snel weer naar buiten, varierend op de zachte, medium of harde band.

Artikel gaat verder onder video

Red Bull Racing in beginfase nog niet op zachte band

Na een half uur in de vrije training was het Norris die op de zachte band aan kop ging. Met een rondetijd van 1:12.290 was hij een halve seconde sneller dan Hamilton op de medium band. Verstappen stond op dat moment vijfde, maar de Red Bull-coureur was alleen nog maar met de harde band aan het werk geweest. De snelste tijd werd iets verderop in de sessie scherper gezet door Leclerc, die een 1:11.964 liet noteren op de zachte band. Sainz en Albon wisten zich op dat moment met Williams ook in de top vijf te melden, maar daarbij moest gezegd worden dat beide Red Bull's nog geen poging hadden gedaan op de zachte band.

Verstappen begint jacht op snelste tijd Leclerc

In het laatste kwartier ging Verstappen ook aan de slag op de soft band, maar tot een hele snelle ronde leidde dit niet. De regerend wereldkampioen bleef steken op de zesde tijd, met een achterstand van ruim zes tienden op de snelste tijd van Leclerc. Verstappen probeerde het vervolgens opnieuw en wist de tweede plek veilig te stellen; hij verkleinde zijn achterstand op de Ferrari tot een kleine drie tienden. In de slotfase wist Verstappen nog iets van deze achterstand af te snoepen en verkleinde hij het gat naar 0.163 seconde.

Leclerc de snelste op straten in Monaco, Verstappen zit hem op de hielen

De pijlsnelle Leclerc sloot de eerste vrije training voor de Grand Prix van Monaco af als snelste - met zijn ronde van 1:11.964. Verstappen sloot aan op de tweede plek, met daarachter Norris, die ruim drie tienden tekort kwam op de snelste tijd. Albon, Piastri, Russell, Sainz, Gasly, Hamilton en Alonso maakten uiteindelijk de top tien compleet, allemaal binnen enkele tienden van de snelste tijd.

Gerelateerd