'Russisch topmodel met de dood bedreigd na date met Lewis Hamilton'

Lewis Hamilton (40) is tijdens het raceweekend in Monaco gespot met Darja Sobakinskaja (32) toen het tweetal een restaurant verliet. Op het internet circuleerden al snel berichten dat het Russische topmodel de nieuw vlam zou zijn van de Formule 1-coureur van Ferrari. Het leverde echter een hoop negatieve reacties op aan het adres van Sobakinskaja, tot aan doodsbedreigingen toe.

Kort voor aanvang van de Grand Prix in Monaco werd Hamilton gespot terwijl hij een restaurant verliet. De zevenvoudig wereldkampioen liep echter niet alleen uit de deur. Hij werd vergezeld door Sobakinskaja, een 32-jarig Russisch fotomodel - met meer dan een half miljoen volger op Instagram. Het tweetal zou - zo klinken de geruchten - later die avond samen een feest hebben bijgewoond. Al snel werd aangenomen dat de Russiche schone wel de nieuwe vlam van de Ferrari-coureur moest zijn. De geruchten kwamen de wereld in op vrijwel hetzelfde moment dat Hamilton's ex, Sofia Vergara (52), opdook in de paddock in Monaco en een bezoek bracht aan de pitbox van Ferrari.

Geen Sofia Vergara maar Darja Sobakinskaja voor Hamilton?

Hamilton en Vergara werden begin van dit jaar gespot toen ze op date waren in een restaurant in New York. TMZ meldde destijds dat de twee waren gaan lunchen en dat 'de vonken ervan afspatten'. De date tussen de F1-coureur en actrice werd omschreven als 'super flirterig' en in de weken erna zou er nog veelvuldig contact zijn geweest. Maar naarmate de tijd verstreek moest het contact steeds meer van één kant komen, namelijk vanuit Vergara. De 52-jarige Colomiaanse, die tevens haar brood verdient als fotomodel, zag in Hamilton het ideale vriendje en "een geweldige vangst", zo schreef The Mirror. De Ferrari-coureur leek deze gevoelens niet te delen en dus verwaterde de relatie. Toch dook de actrice afgelopen weekend op in de paddock van Monaco en ging ze ook langs bij de pitbox van Hamilton. De Brit leek zijn pijlen echter gericht te hebben op Sobakinskaja. Althans, dat wordt beweerd.

Beelden met Hamilton leveren Sobakinskaja doodsbedreigingen op

In hoeverre er sprake is van romantiek tussen Hamilton en Sobakinskaja is onduidelijk, maar een feit is dat het tweetal op de gevoelige plaats is vastgelegd bij het verlaten van een restaurant in Monaco. Beelden hiervan gingen als een lopend vuurtje rond op social media en dat heeft voor flink wat negatieve reacties gezorgd aan het adres van Sobakinskaja. Het Russische model werd uitgemaakt voor van alles en nog wat en werd zelfs met de dood bedreigd. Sobakinskaja was zichtbaar geraakt door deze stortvloed aan negativiteit, want even later plaatste ze een - inmiddels verwijderd - bericht op Instagram Stories. Ze deelde een screenshot van alle haatberichten en schreef: "Vandaag heb ik meer dan 100 berichten ontvangen voor niks, sorry maar ik ben klaar met Instagram voor de komende paar dagen."

Sobakinskaja verdwijnt van Instagram

Sobakinskaja overdreef niet, want ze verdween daadwerkelijk enkele dagen van Instagram. Haar laatste feed-post [hierboven te zien] plaatste ze tijdens het raceweekend in Monaco. Daarna bleef het dagenlang stil. Gisteren plaatste ze pas weer voor het eerst een nieuwe foto, van zichzelf op het strand in Dubai. Voor haar Instagram-stilte plaatste ze nog tal van foto's van haar aanwezigheid bij het Cannes Film Festival. Hoogstwaarschijnlijk is ze na dat evenement doorgereisd naar Monaco, waar ze dus ook haar afspraakje had met Hamilton. De berichten die ze hierop ontving, waren dus - zoals gezegd - niet mals. "Ga terug naar je f*cking plauer, laat hem [Hamilton] met rust", zo schreef iemand. Een ander schreef: "Je bent een stuk stront, ga terug naar je Balkan land."

Lewis Hamilton's speculated date received death threats on her SM.



Not hard to understand whose fans they are!@RobLMyers @simsgazette @fastpitstop Pls bring this forward!#F1 pic.twitter.com/0IVBaUUjrB — Abhilash Kar 𝕏 ⚛ (BSc, DLE, Hons) (@abhilashsaysok) May 27, 2025

Hamilton finisht als vijfde in Grand Prix Monaco

In de tussentijd moest Hamilton nog gewoon de Grand Prix van Monaco afwerken. De zevenvoudig wereldkampioen finishte in zijn Ferrari als vijfde. De Brit staat nu op de zesde plaats in het klassement bij de coureurs met 63 verzamelde WK-punten. Aankomend weekend kan hij proberen dit aantal verder op te hogen tijdens de Grand Prix van Spanje, die aankomende zondag om 15:00 uur van start gaat op het Circuit de Catalunya in Barcelona.

