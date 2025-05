Mike Hezemans, zelf autocoureur en analist bij Viaplay, stelt dat George Russell zich met zijn acties en 'gelul' belachelijk heeft gemaakt tijdens de F1 Grand Prix van Monaco van afgelopen weekend.

Bij Vroooom van Viaplay gaat Hezemans in op de rol die Russell speelde tijdens de race in Monaco. De Brit besloot, nadat hij bewust lang was opgehouden door Alexander Albon, aan het einde van de tunnel de bocht gewoon over te slaan en rechtdoor te gaan. Hij naam de straf, zo dacht hijzelf, voor lief en was allang blij dat hij weer vrij baan had. Toch kreeg de Brit een drive through en zakte hij naar een plek buiten de top tien. Volgens Hezemans is het bizar dat Russell, die voorzitter van de vakbond van de coureurs is (GPDA), niet op de hoogte is van de regels en gevolgen. "Hij had moeten weten dat hij een drive-through zou krijgen. Dat was van tevoren namelijk uitgelegd. Ze hebben dit van tevoren gezegd."

'Ik trek die Russell sowieso niet'

Hezemans vervolgt: "Ik trek die Russell sowieso al niet met zijn gelul, maar dat is even persoonlijk. Ik vind dat hij goed rijdt, maar ik trek dat hele karakter niet. Als je het dan doet, doe het dan ook meteen. Doe het dan na één ronde! Hij blijft er eerst zoveel ronden achter zitten. Albon moet namelijk minimaal vijf ronden langzamer rijden, voordat Carlos Sainz dat gat getrokken heeft. Dan kun je dat gat dus ook trekken, en dan kun je wel een drive-through pakken, en dan ben je er wel voorbij."

