Nico Hülkenberg werd in aanloop naar de F1 Grand Prix van Spanje gevraagd naar wat hij vond van de afgelopen wedstrijd in Monaco. De coureur van Kick Sauber is klaar met het geklaag van zijn collega's en zegt dat als ze beter hadden willen finishen in de race, dat ze zich dan maar beter hadden moeten kwalificeren.

Er werd voor de Grand Prix op de straten van Monte Carlo een nieuwe regel geïntroduceerd dat iedere coureur twee verplichte pitstops moest doen in de hoop dat het voor een spannendere race zou zorgen. Maar omdat inhalen bijna niet mogelijk is, zorgde deze regel er alleen maar voor dat coureurs een trein van auto's ophielden om hun teamgenoten te helpen een pitstop te kunnen doen zonder positieverlies. George Russell werd er zo gefrustreerd van dat hij zelfs de Nouvelle Chicane afsneed om een plek af te pakken met een drive-through penalty tot gevolg.

Hülkenberg roept coureurs op te stoppen met janken

"Ik begrijp alle drama eromheen niet altijd", begon Hülkenberg tegenover de aanwezige media op het circuit van Barcelona-Catalunya, reagerend op de kritiek op de afgelopen race in Monaco. "Mensen weten dat dit gaat gebeuren en lopen vervolgens alsnog te klagen. Het is daarom niet iets waar ik te veel tijd en energie wil in steken om over na te denken. Als je het beter wil doen, kwalificeer je dan gewoon beter. Stop met janken."

De 37-jarige uit Emmerich vervolgde: "Elk jaar gebeurt hetzelfde en terwijl mijn eigen race niet heel spannend was... Monaco is altijd zo een beetje geweest. Maar als ik dan kijk naar de tribunes en terrasjes, dan was het volgens mij drukker dan ik het ooit eerder heb gezien. En de gasten en beroemdheden vinden het nog steeds leuk volgens mij. Maar wanneer is de Grand Prix van Monaco spectaculair geweest? Vertel het me maar."

