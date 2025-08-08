Dit jaar leverde de twee verplichte pitstops tijdens de F1 Grand Prix van Monaco een bijzondere strategie en dus ook veel kritiek op. De vraag is nog maar over het in 2026 in deze vorm terug gaat keren, want de FIA staat open voor veranderingen na het experiment van dit seizoen.

Het reglement geldt echter wel voor 2026, waardoor alle coureurs dus ook volgend jaar in Monaco weer twee pitstops moeten maken. In gesprek met Motorsport.com gaat Nikolas Tombazis, technisch directeur van de single-seaters (zoals F1), in op de regel omtrent twee verplichte pitstops in Monaco. Er was vooral kritiek op de regel omdat teams besloten bewust concurrenten op te houden als het desbetreffende team met twee coureurs achter elkaar reed, zodat de voorste coureur van de twee een gratis pitstop kreeg en de rollen daarna omgedraaid konden worden. "Allereerst is wat we dit jaar hebben gezien in onze optiek niet per se wat we moeten herhalen of waar we op moeten mikken", aldus Tombazis. "Er is zeker een probleem dat we moeten aanpakken. Momenteel staat de regel met twee pitstops in het reglement voor 2026, maar het is nog maar augustus en Monaco is pas in juni volgend jaar. Het zal dan ook zeker nog besproken worden in de Sporting Advisory Committee van de FIA."

Artikel gaat verder onder video

FIA open voor verandering regel richting 2026

Tombazis vervolgt: "Het is altijd de intentie geweest om samen te kijken wat we kunnen doen. Dit is overduidelijk een probleem van het circuit. Inhalen is nagenoeg onmogelijk, of misschien wel helemaal onmogelijk. Dat is de diepere oorzaak van deze problemen, niet of de coureurs één of twee pitstops moeten doen. Dat is in mijn optiek altijd een tweede aspect geweest."

FIA wil dat teams creatief zijn met voorstellen

Tombazis wil dus dat, Max Verstappe, de andere coureurs in F1 en de teams meedenken en tijdens dit proces creatief zijn, om de regel en de sport in zijn algemeen interessanter te maken. "Ons verzoek aan de teams is om creatief te zijn en om zelf ook met voorstellen te komen. Bij de FIA houden we ons zeker niet vast aan maar één oplossing. Als er voorstellen komen die beter zijn, dan zullen we die zeker steunen. Dit is absoluut een onderwerp dat tijdens de eerstvolgende bijeenkomsten zal worden besproken in zowel de Sporting Advisory Committee als ook in de F1 Commission."

Gerelateerd