Monaco en inhalen zijn twee dingen die nou eenmaal niet samengaan in de Formule 1. Toch worden er keer op keer mogelijke oplossingen geprobeerd om de inhaalmogelijkheden te verbeteren op het krappe stratencircuit. Alexander Wurz, voorzitter van de Grand Prix Drivers' Association (GPDA), is nu ook met een aantal ideeën gekomen.

Wurz heeft zelf vier keer mee mogen doen aan de Grand Prix van Monaco, drie keer met Benetton en een keer met Williams. Na zijn F1-carrière won hij de 24 Uur van Le Mans met Peugeot, voordat hij zich bij het sportscarprogramma van Toyota voegde. Tegenwoordig is hij dus voorzitter van de vakbond voor F1-coureurs, de GPDA. De ervaren Oostenrijker weet als geen ander dat inhalen in Monte Carlo bijna onmogelijk is. Vroeger kon er nog gespeeld worden met de lengte van de pitstops door het bijtanken, maar dat is iets wat we al meer dan vijftien jaar niet hebben gezien. De FIA probeerde na het debacle rondom de rode vlag-situatie in 2024 de spanning terug te brengen door twee pitstops te verplichten, maar ook dit hielp afgelopen weekend niet.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Wurz overweegt zich kandidaat te stellen voor FIA-voorzitterschap

De drie ideeën van Wurz

Wurz is naast GPDA-voorzitter ook oprichter van WURZdesign, een bedrijf dat circuits ontwerpt. Hij ziet dan ook liever dat de baan zelf wordt aangepakt en legt in een video op zijn social media drie realistische ideeën uit om dit voor elkaar te krijgen. Ten eerste zou hij de Nouvelle Chicane, de links-rechts-links-combinatie na de tunnel, zo'n 80 meter verplaatsen om het gedeelte dat vol gas wordt genomen, te verlengen. "Dat betekent dat verdedigen voor deze bocht, wat vrij makkelijk te doen is omdat de remzone in een kink zit en over een heuvel gaat, een stuk lastiger wordt."

Ten tweede, bij La Rascasse zou hij de apex 2 à 3 meter willen verleggen om de racelijn bij het ingaan van de bocht meer aan de linkerkant van de baan te houden. "Dan open je de bocht veel meer voor een mogelijke divebomb, en dus moet de coureur die voor ligt verdedigen of accepteren dat hij de deur open moet laten. Als je verdedigt, dan kom je er veel langzamer uit." Een slechte exit uit La Rascasse creëert weer mogelijkheden op het start-finishgedeelte.

Als laatste idee heeft Wurz om de welbekende, krappe haarspeldbocht met 2 meter te verbreden bij het in- én uitkomen van de bocht. Dat moet hetzelfde effect creëren als de aanpassing bij La Rascasse: of je krijgt een divebomb voor je kiezen, of je gaat verdedigen, rijdt langzamer in de bochten richting de tunnel en riskeert daar ingehaald te worden.

Gerelateerd