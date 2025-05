GPDA-directeur Alexander Wurz overweegt zich kandidaat te stellen voor het voorzitterschap van de FIA. De Oostenrijker werd door Damon Hill genoemd als een mogelijk geschikte opvolger van Mohammed Ben Sulayem, en Wurz zelf ziet dat inmiddels ook wel zitten, hoewel hij het op dit moment nog alleen overweegt.

De leden van de FIA moeten binnenkort een nieuwe voorzitter kiezen voor de komende vier jaar. De huidige president van de autobond heeft tegenover Reuters aangegeven dat hij wel brood ziet in een tweede termijn als eindverantwoordelijke. Ook Carlos Sainz senior overweegt een gooi te doen naar het presidentschap.

Hill schuift Wurz naar voren

Wurz lichtte voorafgaand aan het raceweekend in Monaco nog eens de keuzes van de wedstrijdleiding in Imola toe. Hill had dat ook gezien en reageerde daarop door te stellen dat Wurz weleens een goede FIA-president zou kunnen zijn.

Nog geen officiële aankondiging

In gesprek met OE24 legt Wurz uit dat hij zich toch wel gevleid voelt. "Dit is allemaal ontstaan doordat Damon Hill mij in een tweet noemde. Ik had het over race-evenementen, en Damon reageerde. Hij stelde zijn fans simpelweg de vraag: ‘Volgende FIA-president?’ Het is natuurlijk mooi als Damon denkt dat ik de rol van FIA-president op me zou kunnen nemen. Damon bracht het ter sprake, niet ik. Er is in ieder geval nog geen officiële aankondiging geweest," aldus Wurz, die een eventuele kandidatuur niet uitsluit.

