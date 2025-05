FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft de knoop doorgehakt en laat aan Reuters weten dat hij zich officieel verkiesbaar stelt voor een tweede termijn. De Emiraat is, naar eigen zeggen, nog niet klaar met zijn taak en stelt dat hij de autosport verder wil laten groeien.

Ben Sulayem nam in 2022 het stokje over van Jean Todt als voorzitter van de internationale autosportbond. In die periode is hij meerdere keren in opspraak geraakt. Zo sprak hij zich in 2022 uit over de regel omtrent het dragen van sieraden in de auto, maar vooral de sancties op vloeken binnen de autosport hebben veel stof doen opwaaien. Toch reikt zijn rol verder dan alleen de Formule 1; onder zijn leiding zet de FIA met name stappen in Afrika.

FIA-president nog lang niet klaar

In Monaco liet Ben Sulayem tegenover het medium weten dat hij nog lang niet klaar is bij de FIA. "Ik vind dat drie jaar in een complexe federatie als de FIA niet genoeg is. Heb ik meer tijd nodig? Ja. Was het makkelijk? Nooit. Was het leuk? Soms. Dus, ik ga ervoor. Ik heb met de meeste leden overlegd. Ik spreek met hen," aldus Ben Sulayem, die rekent op de steun van de leden. Daarnaast stelt hij dat de financiële situatie binnen de FIA niet goed geregeld is. "Er zijn slechte deals gesloten met de FIA. Het is voor mij onbegrijpelijk dat één (Formule 1-)coureur en één teambaas meer geld verdienen dan de hele FIA, terwijl de FIA het kampioenschap bezit. Is dat eerlijk?"

Tegenstanders binnen FIA

Toen Ben Sulayem aantrad, was de FIA verliesgevend. In 2021 werd er nog een verlies van 24 miljoen euro genoteerd, maar dat is inmiddels omgebogen naar een winst van 4,7 miljoen euro. "Ik heb het FIA-huis schoongeveegd," zegt Ben Sulayem daarover. Er klinkt echter ook kritiek binnen de FIA op zijn leiderschap, vooral op zijn aanwezigheid. Toch zijn veel van zijn tegenstanders inmiddels niet meer werkzaam binnen de organisatie. "Eerlijke mensen bestaan. Mijn rug zit niet meer vol met messen. Al die negativiteit: 'Oh, hij is onvoorspelbaar, hij is erg controversieel'. Ik ben de laatste die zich druk maakt om wat zij, de critici en de media, doen of zeggen. Voor mij draait het altijd om de FIA-leden. Maar ik ben meer dan tevreden. Misschien doe ik iets wat hen irriteert."

