Volgens voormalig Formule 1-coureur en huidig analist Johnny Herbert bevindt Red Bull Racing zich in een zeer lastig parket door de aanhoudende leegloop binnen het team. De Brit stelt dat de renstal zijn glans verliest en vreest dat het team uiteindelijk ook zijn grootste troef, viervoudig wereldkampioen Max Verstappen, zal kwijtraken.

Het seizoen verloopt tot nu toe uiterst moeizaam voor Red Bull, dat na drie races op een teleurstellende zesde plaats in het constructeurskampioenschap staat. Daarnaast zag het team de afgelopen periode talloze kopstukken vertrekken, waaronder Adrian Newey, Christian Horner en Helmut Marko. Ook werd onlangs bekend dat race-engineer Gianpiero Lambiase de renstal eind volgend jaar verruilt voor McLaren.

Verval van een topteam

Herbert ziet dat de succesreeks van de afgelopen jaren in rap tempo afbrokkelt. "Het begint een probleem voor ze te worden. Ze konden altijd coureurs aantrekken omdat ze het team waren met een bepaalde branie; de muziek stond in het raceweekend altijd keihard aan in de garage", blikt de analist terug. "Nu verliezen ze dat 'iets extra's' en komen ze heel dicht in de buurt van namen als Lotus, Tyrrell en BRM, veel van de oude teams die verdwenen omdat de zaken niet meer liepen zoals het hoorde", aldus Herbert. Hij benadrukt dat rivaliserende teams momenteel enorm profiteren van de leegloop bij Red Bull.

Vertrouwen in de race-engineer

Een van de zwaarste verliezen voor Verstappen is het aanstaande vertrek van Lambiase. Herbert onderstreept hoe cruciaal deze vertrouwensband is in de moderne Formule 1. "De rol van race-engineer is versplinterd. Er zijn nu ook performance engineers en veel andere ingenieurs die deel uitmaken van het ecosysteem van de coureur. Juist daar moet je die relatie hebben", legt hij uit. "Max heeft in het verleden al gezegd hoe belangrijk het is om iemand te hebben die je kunt vertrouwen. Je engineer is degene die dat laatste beetje prestatie uit de auto haalt", vervolgt Herbert.

In de voetsporen van Schumacher

De sterke band tussen de Nederlander en zijn engineer doet Herbert denken aan een historische overstap in de sport. "Het grootste voorbeeld dat ik heb gezien van een coureur die een team met zich meenam omdat ze in elkaar geloofden, was toen Michael Schumacher Benetton verliet voor Ferrari en figuren als Rory Byrne en Ross Brawn meenam", stelt de voormalig coureur. Volgens hem beschikt Verstappen over een vergelijkbare macht om de juiste mensen om zich heen te verzamelen.

Hoewel Verstappen momenteel nog een contract heeft tot en met 2028 bij Red Bull, bevat deze verbintenis ontsnappingsclausules voor volgend jaar. Herbert sluit een hereniging tussen de wereldkampioen en Lambiase bij een ander team dan ook zeker niet uit. "Dat is wat Max en Lambiase momenteel hebben. Ze hebben een relatie die heel erg sterk is. Ze hebben hun kleine ruzies over de boordradio, maar dat laat juist zien hoe hecht die relatie is om het beste uit elkaar te halen", analyseert Herbert. "Met dat alles in het achterhoofd zou het me ten zeerste verbazen als ze in de toekomst niet meer met elkaar zouden willen samenwerken", besluit hij.

