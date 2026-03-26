Toto Wolff, FIA

Wolff bekent dan toch: 'Mercedes moet een aantal motoronderdelen herontwerpen'

Toto Wolff, FIA — Foto: © IMAGO x GPFANS
Wolff bekent dan toch: 'Mercedes moet een aantal motoronderdelen herontwerpen'

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Het is een tijdje stil geweest over de compressieverhouding en het gedoe eromheen. De FIA had namelijk een maand geleden een nieuw meetmethode aangekondigd. Toto Wolff gaat er in aanloop naar de F1 Grand Prix van Japan toch weer op in. De Mercedes-teambaas geeft verrassend toe dat ze tóch aanpassingen moeten maken.

De compressieverhouding in de verbrandingsmotoren is voor 2026 teruggeschroefd van 18:1 naar 16:1. Dit maakt de zogeheten ICE's minder efficiënt, maar relatief gezien ook een stuk goedkoper. Het was één van de manieren van de internationale autosportbond om meer motorfabrikanten aan te trekken en in feite is dat gelukt. Audi en Ford hebben hun intrede gemaakt, terwijl Honda besloot terug te keren, nadat ze in 2021 eerst nog zouden stoppen. Tijdens de afgelopen winterstop deden geruchten de ronde dat de Mercedes-krachtbron alsnog boven een verhouding van 16:1 zou zitten onder raceomstandigheden.

Nieuwe meetmethode

De compressieverhouding zou volgens de technische reglementen alleen bij omgevingstemperatuur worden gemeten. Echter, een motor loopt natuurlijk warm tijdens een training, kwalificatie of race, waardoor de compressieverhouding mogelijk andere waarden aanneemt. Hier zou Mercedes voordeel uit halen. Eind februari besloot de FIA dat er een meetmethode zou komen, waarbij de compressieverhouding bij 130°C zou worden gemeten, aangezien het duidelijk is dat de motor te allen tijde aan de regels moet voldoen. Deze gaat vanaf 1 juni in, vlak voor de Grand Prix van Monaco. Waar de teambaas van de Zilverpijlen eerst nog stellig beweerde dat het geen effect zou hebben op de W17-bolides en diens power units, zingt hij nu plotseling een toontje lager.

Toch wel aanpassingen bij Mercedes

"In juni moeten alle tests rondom de compressieverhouding in hete omstandigheden gebeuren", begon Wolff tegenover Channel 4. "Ik denk dat er altijd het gevaar is dat je een klein beetje van je voorsprong gaat kwijtraken, maar zo gaat dat nou eenmaal in de Formule 1. Het kan een impact hebben op de performance. Tevens betekent het ook dat er een aantal onderdelen herontworpen moeten worden, waarvan je had gehoopt dat het niet had gehoeven." De Oostenrijker bevestigt dat er dus toch aanpassingen aan zitten te komen vanuit Mercedes-AMG High Performance Powertrains.

Verstappen staat op zijn strepen en stuurt Engelse F1-journalist weg in Japan

Verstappen staat op zijn strepen en stuurt Engelse F1-journalist weg in Japan

  1 uur geleden
FIA ziet niets verdachts bij voorvleugel Mercedes: team wijst naar rekenfoutje

FIA ziet niets verdachts bij voorvleugel Mercedes: team wijst naar rekenfoutje

  1 uur geleden
Wolff verdedigt nieuwe F1-regels: "90 procent vindt dat we nu vermakelijk racen"

Wolff verdedigt nieuwe F1-regels: "90 procent vindt dat we nu vermakelijk racen"

  Gisteren 14:21
Hamilton countert boze uitspraken Verstappen: "Dit is waar het in het racen om draait"

Hamilton countert boze uitspraken Verstappen: "Dit is waar het in het racen om draait"

Actie Verstappen levert gemengde reacties op: "Wat een verwend nest zeg"

Actie Verstappen levert gemengde reacties op: "Wat een verwend nest zeg"

  32 minuten geleden
FIA voert wijziging door voor kwalificatie in Japan en komt met verklaring

FIA voert wijziging door voor kwalificatie in Japan en komt met verklaring

  2 uur geleden
