Controversiële uitspraak Domenicali valt verkeerd bij fans
Controversiële uitspraak Domenicali valt verkeerd bij fans
Stefano Domenicali nam woensdag de tijd om bij Autosport tekst en uitleg te geven over het huidige Formule 1-reglement, de klachten van de coureurs en hoe hij daar zelf naar kijkt. Daarbij richtte hij zich ook tot de F1-puristen, aan wie hij toch een kleine veeg uit de pan gaf. Diezelfde fans hebben op hun beurt op social media van zich laten horen.
Een van de grote klachten van fans is dat het inhalen tegenwoordig wel erg kunstmatig is. Dat komt doordat coureurs nu posities verliezen omdat het vermogen wegvalt. Domenicali staat uiteraard voor ‘zijn’ Formule 1 en stelde simpelweg: "Sommige mensen zeggen dat inhalen nu kunstmatig is. Wat is kunstmatig? Een inhaalmanoeuvre is een inhaalmanoeuvre." Daarbij haalde hij ook een voorbeeld uit het verleden aan: "Mensen hebben een kort geheugen, want in het turboperk van de jaren tachtig, toen volgde ik de Formule 1 al, was er ook lift and coast bij de verschillende turbo’s. Ook toen moest er tijdens het racen bespaard worden, want de brandstoftank was niet zo groot. Misschien hebben sommige oudere fans die kritisch zijn of commentaar hebben wel een wat korter geheugen."
Reacties op uitspraken Domenicali niet mals
Die uitspraken zijn niet bij iedereen goed gevallen en onder de post van het desbetreffende fragment wordt dan ook flink teruggeslagen naar de CEO.
Controversiële uitspraak Domenicali valt verkeerd bij fans
