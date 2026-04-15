Stefano Domenicali nam woensdag de tijd om bij Autosport tekst en uitleg te geven over het huidige Formule 1-reglement, de klachten van de coureurs en hoe hij daar zelf naar kijkt. Daarbij richtte hij zich ook tot de F1-puristen, aan wie hij toch een kleine veeg uit de pan gaf. Diezelfde fans hebben op hun beurt op social media van zich laten horen.

Een van de grote klachten van fans is dat het inhalen tegenwoordig wel erg kunstmatig is. Dat komt doordat coureurs nu posities verliezen omdat het vermogen wegvalt. Domenicali staat uiteraard voor ‘zijn’ Formule 1 en stelde simpelweg: "Sommige mensen zeggen dat inhalen nu kunstmatig is. Wat is kunstmatig? Een inhaalmanoeuvre is een inhaalmanoeuvre." Daarbij haalde hij ook een voorbeeld uit het verleden aan: "Mensen hebben een kort geheugen, want in het turboperk van de jaren tachtig, toen volgde ik de Formule 1 al, was er ook lift and coast bij de verschillende turbo’s. Ook toen moest er tijdens het racen bespaard worden, want de brandstoftank was niet zo groot. Misschien hebben sommige oudere fans die kritisch zijn of commentaar hebben wel een wat korter geheugen."

Reacties op uitspraken Domenicali niet mals

Die uitspraken zijn niet bij iedereen goed gevallen en onder de post van het desbetreffende fragment wordt dan ook flink teruggeslagen naar de CEO.

No one is more unfit to lead F1 than this talking chicken. — Jeroen (@jeroenscholte50) April 15, 2026

He has lost his fucking mind — Elisabeth (@verstappenhq) April 15, 2026

Domenicali is Italian isn't he? By his own logic, pineapple on pizza is pizza and ketchup on spaghetti is still spaghetti. — Tashon Biophyte (@H31N5T) April 15, 2026

What has happened to Stefano Domenicali.



If he is this clueless he needs to go. — WRCPAST (@WRCPAST) April 15, 2026

There is no more skill in overtaking as the drivers deploy their boost which turned every overtake into a “drs overtake”. I believe this is why most fans are calling it artificial. — F1 Grid Analytics (@F1GridAnalytics) April 15, 2026

I guess Verstappen, Norris, Alonso and the others should listen i learn what’s the real racing is all about 😂 — Cezary Gutowski (@CezaryGutowski) April 15, 2026

Domenicali is a traitor - pure and simple. I’ve been an F1 nut all my life, never did I think the day would arrive where I couldn’t bring myself to watch it anymore. 2026 is the final straw that broke the camel’s back. It’s dead. — Harry Dunkinson (@HarryRDunkinson) April 15, 2026

No its not if someone brakes later makes diferent lines to be faster than the guy infront is diferent if someone overtakes because it has more battery than the driver in front — SinCara (@ZKavalar) April 15, 2026

This guy is a moron, F1 going to shit actually makes sense when you hear this guy say all that nonsense. — Robert (@RLZ87_) April 15, 2026

This guy leads F1 down the toilet. Under his watch they have fumbled the rules & engines so badly. Max was able to point this out 3 year ago. How on earth can they be this blind. Why did they not test a full grid of cars under a race simulation. This is a multi billion $ industry — flyflydun (@flyflydun) April 15, 2026

When the software is leading the overtake instead of the driver's right foot - it's an artificial overtake. — MD (@made_moody) April 15, 2026

