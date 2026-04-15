Het tijdschema voor de 24h Nürburgring Qualifiers: Max Verstappen weer van de partij
Door de afgelasting van de Grand Prix van Saoedi-Arabië is er aankomend weekend opnieuw geen Formule 1, maar toch zal Max Verstappen in actie komen. De Red Bull F1-coureur neemt namelijk deel aan de zogeheten ADAC 24h Nürburgring Qualifiers. GPFans legt het tijdschema van aankomend weekend uit.
Verstappen heeft zich voor de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring van 16 en 17 mei ingeschreven. Ter voorbereiding op zijn debuut in een 24-uursrace verreed hij in maart de tweede ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie samen met Jules Gounon en Dani Juncadella, maar omdat hij nu niet naar Djedda hoeft, kan hij ook de 24h Qualifiers doen. Hij zal de bolide van Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, die gerund wordt door Winward Racing, delen met Lucas Auer. In NLS2 kwam de Limburger met een voorsprong van bijna een minuut als eerste over de finish, totdat hij en zijn teamgenoten gediskwalificeerd werden, omdat ze over de gehele zaterdag één bandensetje te veel hadden verbruikt.
Andere layout
De 24h Qualifiers zijn twee races van ieder vier uur. De 24h Nürburgring telt niet mee voor het kampioenschap in de Nürburgring Langstrecken-Serie, maar dat doen de Qualifiers wel. Op zaterdag wordt de vierde ronde van de NLS verreden en dus de eerste kwalificatierace en op zondag volgt NLS5 en dus de tweede kwalificatierace.
In de Qualifiers wordt echter de layout van de 24h Nürburgring gebruikt en niet die van de NLS. Bij 'normale' NLS-races gebruiken ze de haarspeldbocht als eerste bocht en gaan ze door de Mercedes-Arena, maar ze steken de Grand Prix-Strecke af na bocht 4, zoals de DTM dat ook doet. Bij de Qualifiers aankomend weekend en de 24h Nürburgring volgende maand wordt een krappe chicane als eerste bocht gebruikt en wordt de Mercedes-Arena dus overgeslagen. Ze maken daarna wel de Grand Prix-Strecke af via de Goodyear-Kehre en de Michael Schumacher-S.
Tijdschema
De races zijn met Duits en Engels commentaar te vinden op het YouTube-kanaal van de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. Het wordt ook op Viaplay uitgezonden met Nederlands commentaar.
|Sessie
|Dag
|Tijd
|Testdag
|Vrijdag 17 april
|12:15 - 14:45 uur
|Kwalificatie voor Race 1
|Zaterdag 18 april
|8:30 - 10:00 uur
|Race 1
|Zaterdag 18 april
|17:30 - 21:30 uur
|Kwalificatie voor Race 2
|Zondag 19 april
|8:15 - 8:45 uur
|Top Qualifying voor Race 2
|Zondag 19 april
|10:40 - 11:40 uur
|Race 2
|Zondag 19 april
|13:00 - 17:00 uur
