Cruciale races voor Max Verstappen: dit is de impact van de Qualifiers op de 24h Nürburgring

Aankomend weekend is Max Verstappen met Mercedes-AMG Team Verstappen Racing weer van de partij op de Nürburgring Nordschleife. De zogeheten ADAC 24h Nürburgring Qualifiers staan namelijk voor de deur. Maar wat zijn de Qualifiers eigenlijk en wat voor impact hebben ze op de 24h Nürburgring in mei? GPFans legt het uit.

De ADAC RAVENOL 24h Nürburgring maakt niet deel uit van de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS), het kampioenschap waarin Verstappen vorig jaar met de Emil Frey-Ferrari een race won en in maart met zijn Mercedes-AMG in actie kwam. Het is een op zichzelf staande wedstrijd, al worden er wel punten gescoord voor GT3-deelnemers uit de Intercontinental GT Challenge, maar dat is voor Verstappen helemaal niet van belang. De Qualifiers maken wél deel uit van de NLS. Dit weekend zijn het twee races van ieder vier uur en ze tellen mee als ronden vier en vijf van de NLS.

Layout is net een beetje anders

Ook al tellen de Qualifiers mee als NLS-races, ze maken gebruik van de layout van de 24h Nürburgring. Het circuit is dus net een beetje anders.

Bij 'normale' NLS-races wordt de haarspeldbocht als eerste bocht gebruikt richting de Mercedes-Arena. Na bocht 4 wordt de Grand Prix-Strecke afgestoken, zoals de DTM dat ook doet.

In de Qualifiers en de 24h Nürburgring is het een krappe rechts-linkschicane als eerste bocht en dus wordt de Mercedes-Arena overgeslagen. Ze volgen echter wel de rest van de Grand Prix-Strecke via onder andere de Goodyear-Kehre en de Michael Schumacher-S.

Format van de Qualifiers

Het format van de Qualifiers aankomend weekend is niet heel ingewikkeld. Het is in feite twee NLS-evenementen in één. De kwalificatie voor de eerste kwalificatierace (NLS4) op zaterdagochtend duurt anderhalf uur en de wedstrijd wordt tussen 17:30 en 21:30 uur verreden, deels in het donker dus.

De kwalificatie voor de tweede kwalificatierace (NLS5) op zondagochtend duurt eveneens anderhalf uur en de wedstrijd wordt tussen 13:00 en 17:00 uur verreden.

Hoe de startopstelling van de tweede kwalificatierace wordt bepaald, heeft echter een kleine twist. De snelste auto's, zolang ze uit de klasses SP 9 (GT3), SP 11 (GT2), AT1, SP-Pro of SP-X komen, uit de normale kwalificatiesessie zullen voor de race nog deelnemen aan Top Qualifying. Dat is een shootout waarin de deelnemers één voor één twee pushrondes mogen doen.

Verstappen hoopt plekje in TQ3 te verdienen

Naast dat deze twee races van ieder vier uur cruciaal zijn voor Verstappen om onder andere verdere ervaring op te doen en verschillende afstellingen te proberen, hebben de Qualifiers ook een directe impact op de 24h Nürburgring. In mei worden namelijk ook Top Qualifying-sessies gehouden en Verstappen zou aankomend weekend al een plekje in Top Qualifying 3 kunnen bemachtigen, waarin gestreden zal worden om de pole position.

De organisatie zal zes teams een plekje in TQ3 garanderen op deze manier:

Plekje Benodigde prestatie 1 Snelste coureur in kwalificatie van NLS1, NLS2 en NLS3 2 Coureur met snelste raceronde in NLS1, NLS2 en NLS3 3 Coureur met op één na snelste raceronde in NLS1, NLS2 en NLS3 4 Snelste coureur in kwalificatie van 24h Qualifiers 5 Coureur met snelste raceronde in 24h Qualifiers 6 Coureur met op één na snelste raceronde in 24h Qualifiers

Het gaat hier volgens de organisatie om theoretische rondetijden, waarbij de beste sectoren van een coureur aan elkaar gerijgd worden om tot een theoretisch snelste rondetijd te komen.

Weet je geen plekje te verdienen voor TQ3 in mei, dan wordt het veel lastiger om mee te strijden om de pole position. Nou betekent een kwalificatie en de startopstelling niet alles voor een race, zeker niet eentje van 24 uur, maar op de Nürburgring is er geen safety car om het veld bij elkaar te brengen. Zover mogelijk vooraan starten blijft dus belangrijk en Verstappen hoopt zich op één van bovenstaande manieren te verzekeren van een plekje in TQ3.

