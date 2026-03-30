Kimi Antonelli heeft afgelopen zondag de Grand Prix van Japan op zijn naam geschreven. Met deze overwinning is de negentienjarige coureur van Mercedes de jongste leider in het wereldkampioenschap Formule 1 uit de geschiedenis. De snelle opmars van de Italiaan zorgt voor een interessante dynamiek binnen het team, waarbij de positie van zijn meer ervaren teamgenoot George Russell onder een vergrootglas komt te liggen.

Hoewel Antonelli bezig is aan pas zijn tweede seizoen in de koningsklasse, laat hij nu al een steile leercurve zien. Na een zware crash eerder dit jaar in Melbourne, waar hij tijdens het raceweekend in Suzuka nog steeds hinder van zijn hand ondervond, wist hij zich snel te herstellen. In de uitzending van Ziggo Sport Race Cafèwordt benadrukt dat het zelfvertrouwen van het jonge talent razendsnel groeit. "We wisten dat na China dat hem dat een enorme boost zou geven", klinkt het vanuit Robert Doornbos over de eerdere overwinning van de Italiaan. Dat vertaalde zich in Japan naar een sterke kwalificatie en een overwinning in de race. Voor Russell, die in Japan als vierde eindigde, betekent dit dat hij scherp moet blijven. "Ik weet ook wel dat George nu denkt: ik heb het nu toch wel lastig met mijn teamgenoot en ik moet wel echt alert blijven", aldus de analist .

De rijdersmarkt

De prestaties van Antonelli roepen vragen op over de langere termijn, zeker met het oog op de rijdersmarkt. Een kijker van het programma stelt de vraag of Russell het veld moet ruimen bij Mercedes als Antonelli dit jaar kampioen wordt. De analist van Ziggo Sport is daar duidelijk over, vooral als de naam van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen valt. Verstappen rijdt momenteel nog voor Red Bull Racing, waar hij een contract heeft tot en met 2028. "Als ze Max Verstappen kunnen krijgen, weet ik zeker dat er eentje het veld gaat verlaten en dan is dat George, die op zoek kan naar een nieuwe werkgever", klinkt de voorspelling van Doornbos.

Toekomst bij Aston Martin

Mocht Russell inderdaad plaats moeten maken, dan wordt Aston Martin genoemd als een logische bestemming. Vorig jaar waren er al hardnekkige geruchten over de interesse van dat team in de Britse coureur. "Er gingen al geruchten dat als dat zou gebeuren, Aston Martin hem een mega-aanbieding zou doen om dat project te gaan leiden in de toekomst", wordt er gesteld. Hoewel Russell een lange en verdienstelijke carrière in de Formule 1 heeft, wordt hij door de analist toch lager ingeschat dan Verstappen en Antonelli. "Iedere teambaas zal zeggen: als ik kan kiezen tussen George of Max Verstappen, dan kies je voor een viervoudig wereldkampioen", luidt de conclusie van Doornbos. Volgens de analist mist Russell bovendien een bepaalde extra kwaliteit die zijn jonge teamgenoot wel bezit. "Dat magische wat nu al Kimi Antonelli laat zien in nog maar zijn tweede seizoen, dat heeft George niet", besluit hij.

