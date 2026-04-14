Mekies, Wolff, FIA, socials

FIA en F1-teams overleggen over motorreglement en zien optie voor grote wijziging afvallen

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

De FIA en de Formule 1-teams kwamen vorige week in Londen bijeen om te overleggen over mogelijke wijzigingen aan het motorreglement. De aanleiding voor de vergadering is het feit dat de huidige auto's veel te snel door hun elektrische vermogen heen zijn, waardoor de snelheid op de rechte stukken op een onvoorspelbare manier afneemt. Het doel van de gesprekken is om eventuele aanpassingen aan de power units voor de aanstaande Grand Prix van Miami door te voeren, al dan niet later in het seizoen.

Een ingrijpende herziening van de vermogensverhouding lijkt echter uitgesloten, zo melden onder andere PlanetF1 en FormulaPassion. Er lag een voorstel op tafel om de huidige fiftyfifty-verdeling tussen de verbrandingsmotor en de elektrische MGU-K te verschuiven naar een 60-40-verhouding in het voordeel van de verbrandingsmotor. Dit blijkt in de praktijk echter onmogelijk te realiseren. De motorleveranciers hebben na jaren van onderzoek en ontwikkeling simpelweg geen tijd om nu de power units opnieuw te kalibreren en de fundamentele ontwerpen aan te passen. De motor blijkt te veel aanpassingen te moeten ondergaan om tot een vermogensverhouding van 60-40 te komen.

Hardware-aanpassingen voorlopig uitgesloten door homologatieregels

Daarnaast verhinderen de huidige homologatieregels dat er op korte termijn fysieke wijzigingen aan de motoren worden gedaan. Elke vorm van hardware-aanpassing is in ieder geval tot op zijn vroegst 2027 verboden. Hierdoor heeft de autosportbond slechts een beperkt aantal knoppen om aan te draaien. Een van de weinige opties is het aanpassen van de oplaadlimieten tijdens het zogeheten super clipping. Deze limiet staat in de meeste kwalificatiesessies op 9 megajoule, maar zou mogelijk verlaagd kunnen worden om het energiemanagement te verbeteren. Hier werd in Japan al mee geëxperimenteerd, maar helaas zal dat crashes als tussen Ollie Bearman en Franco Colapinto niet kunnen vermijden.

Verandering van vermogensafgifte of actieve aerodynamica

Een andere oplossingsrichting die in Londen zou zijn besproken, is het verlagen van de maximale elektrische vermogensafgifte. Waar de auto's nu nog een piekvermogen van 350 kW uit het elektrische systeem kunnen halen, zou dit plafond gereduceerd kunnen worden naar 250 kW. Tot slot wordt er gekeken naar een breder gebruik van de actieve aerodynamica. Dit systeem zou dan op meer delen van het circuit ingezet mogen worden dan uitsluitend in de zones die tijdens de eerste drie races van het seizoen waren toegewezen.

Strafpunten F1: dit is de stand van zaken richting de volgende race in Miami

Ferrari krijgt zijn zin: 'FIA verbiedt kwalificatietruc van Mercedes en Red Bull'

Trailer 'The Kaiser' onthuld: film over doorbraak Michael Schumacher in F1 | F1 Shorts Live

Doornbos geen fan van terugkeer V8-motor: 'Dan ga je achteruit in plaats van vooruit'

FIA-topman Tombazis geeft tekst en uitleg over eventuele regelwijzigingen

Olav Mol wuift afhakende F1-fans weg: "Ruggengraat van een dode zalm"

Cruciale races voor Max Verstappen: dit is de impact van de Qualifiers op de 24h Nürburgring

'Dit is de reden achter het vetrek van Lambiase bij Red Bull Racing'

Johnny Herbert ziet verval bij Red Bull Racing: 'Het succes begint af te brokkelen'

'McLaren biedt Verstappen naast F1 ook Le Mans-zitje, Nederlander weigert te laag salaris'

