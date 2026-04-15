Verstappen at NLS2

24h Nürburgring sluit deelnemerslijst: enorme opkomst voor strijd met Verstappen

De inschrijflijst voor de kwalificatie voor de 24 uur van de Nürburgring, die dit weekend plaatsvindt, is inmiddels gesloten door de organisatie. Daarin valt op dat maar liefst 37 auto’s in de SP9-klasse (voor GT3-auto’s) zullen deelnemen, wat de grote interesse in de race op de iconische baan onderstreept.

Max Verstappen zal aankomend weekend de grote blikvanger zijn. De Nederlander heeft zich namelijk ook aangemeld voor de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, die in mei op het programma staat, en zal dit weekend dus op de Duitse baan verschijnen. De Nederlander komt uit namens Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, samen met Lucas Auer.

Grote namen zijn aanwezig

Dit weekend zijn er een aantal grote namen aanwezig op de Nürburgring. Zo heeft Christopher Haase zich uiteraard aangemeld. De Duitser en Verstappen vochten tijdens de NLS2 rondenlang met elkaar om de leiding in een waar titanengevecht. Chris Lulham, de protegé van de Nederlander, is ook aanwezig. Hij komt uit voor PROsport Racing GmbH, samen met Mikaël Grenier en Adam Christodoulou.

Daarnaast moet ook Rowe Racing in de gaten worden gehouden. Het team verschijnt met de BMW M4 GT3 Evo aan de start en beschikt met Max Hesse, Jordan Pepper en Kelvin van der Linde over sterke coureurs. Bekijk hier de volledige deelnemerslijst.

De kwalificatie vindt aankomend weekend plaats. Voor Formule 1-fans die niet precies weten hoe dit format werkt, hebben we een uitleg klaargezet. Die kun je hier vinden.

Viaplay mogelijk duurder: F1-fans moeten rekening houden met prijsstijging

Domenicali vindt dat Verstappen moet oppassen met kritiek: "Zijn woorden hebben gewicht"

Mayländer prijst deelname Verstappen aan 24h Nürburgring: "Puur racen"

Jos Verstappen snapt GT3-uitstapjes F1-coureurs: "Normaal was het altijd andersom"

Het tijdschema voor de 24h Nürburgring Qualifiers: Max Verstappen weer van de partij

Cruciale races voor Max Verstappen: dit is de impact van de Qualifiers op de 24h Nürburgring

Het tijdschema voor de 24h Nürburgring Qualifiers: Max Verstappen weer van de partij Tijdschema

Cruciale races voor Max Verstappen: dit is de impact van de Qualifiers op de 24h Nürburgring 24h Qualifiers uitgelegd

'Dit is de reden achter het vetrek van Lambiase bij Red Bull Racing' Podcast

Johnny Herbert ziet verval bij Red Bull Racing: 'Het succes begint af te brokkelen' FORMULE 1

